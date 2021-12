Catanzaro, dal 13 dicembre al Teatro Politeama conversione biglietti e abbonamenti scorsa stagione per i nuovi eventi

La Fondazione Politeama di Catanzaro comunica che, da lunedì 13 dicembre a lunedì 27 dicembre prossimi, sarà possibile recarsi al botteghino del Teatro per ottenere la conversione dei biglietti e degli abbonamenti “Musica&Cinema” e “Danza” per gli eventi della scorsa stagione che non si sono svolti a causa della pandemia.

Si precisa che gli abbonati “Musica&Cinema” avranno l’accesso agli eventi “Ghost” e “Non svegliate lo spettatore”, che saranno recuperati nella nuova stagione 2021/2022, mentre quelli “Speciale Danza” all’evento “La vie en rose… Bolero” del prossimo 15 gennaio. Inoltre, i possessori dei biglietti degli spettacoli “Real Illusion”, “Ghost”, “Non svegliate lo spettatore”, “La vie en rose… Bolero” e dell’opera lirica potranno esclusivamente accedere alla nuova data in cartellone; per gli altri eventi, per i quali non è stato possibile confermare la programmazione, verrà riservata la possibilità di scelta.

Per usufruire dei nuovi biglietti è necessario esibire, al botteghino, il titolo fiscale o voucher in proprio possesso. La biglietteria è a disposizione per eventuali chiarimenti al numero 0961501818, dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Al fine di garantire il rispetto delle normative anti-covid, si raccomanda di accedere in struttura indossando la mascherina, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone ed evitando assembramenti.