Al Teatro Politeama il ritorno dell’illusionista Gaetano Triggiano

Dopo quasi due anni, Gaetano Triggiano, oggi considerato uno dei più grandi illusionisti a livello mondiale, tornerà sul palcoscenico mercoledì 29 dicembre, alle ore 21, al Teatro Politeama di Catanzaro con il suo one man show “Real illusion”. Uno spettacolo di effetti speciali e grandi illusioni, che farà divertire e sognare ad occhi aperti adulti e bambini e che trasporterà il pubblico nell’incanto della magia. In scena tutta l’energia, la passione e l’abilità dell’artista che darà vita a situazioni surreali attraverso apparizioni, colpi di scena e trasformazioni ad una velocità estrema, garantendo un’esperienza coinvolgente e spettacolare. Storie avventurose, momenti di sospensione e di alta tensione, ma anche momenti brillanti e divertenti tra le sue più grandi e incredibili illusioni. Rapidità, forza, poesia, amore, mistero e soprattutto magia saranno gli ingredienti di questo sorprendente spettacolo di altissimo livello internazionale.



Un viaggio tra realtà e immaginazione, in uno spazio senza tempo, per scoprire l’essenza stessa dell’illusionismo. Triggiano, nel clima delle festività, trasporterà il pubblico in un mondo in cui ogni limite razionale è superato e dove le leggi della fisica saranno stravolte al 100%. “Sono davvero contento di venire a Catanzaro per recuperare lo spettacolo rimandato la scorsa stagione grazie alla decisa volontà della Fondazione Politeama”, commenta il noto illusionista. “E’ un periodo veramente difficile per il mondo dello spettacolo, il contagio che è l’energia del teatro ora ha un’accezione negativa. Sento forte il bisogno di esprimermi e la voglia di tornare sul palco in questo che sarà il primo spettacolo dopo il lungo stop forzato per la pandemia, quasi due anni fa. E’ come se tutto si fosse un po’ fermato, spero che da questa serata si possa ripartire con speranza ed una nuova fortuna”.

Sul palcoscenico Triggiano sarà affiancato da un cast di ballerini ed accompagnato dall’originale e coinvolgente musica del maestro Angelo Talocci. Preziosa anche la collaborazione con Alessio Tagliento, autore di programmi televisivi tra cui Zelig, Colorado Cafè e Quelli che il Calcio, mentre la direzione artistica è stata affidata al grande Arturo Brachetti. Uno show dove la magia, i sogni e le illusioni si trasformano in realtà: “Sono curioso di scoprire la reazione del pubblico davanti alla magia – conclude Triggiano -. Dopo un po’ di diffidenza, alla fine ci si lascia sempre trasportare da un percorso di emozioni. La sfida è quella di riuscire a far sognare il pubblico in un momento così complicato”.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.politeamacatanzaro.net oppure contattare il botteghino del teatro al numero 0961-501818. Nel rispetto degli ultimi provvedimenti anticovid, per l’accesso a teatro sarà necessario il super green pass e dovrà essere indossata la mascherina Ffp2.