Al Teatro Comunale di Catanzaro l’opera musical “Otello, l’ultimo bacio”

La compagnia di Teatro Stabile “A Regola d’arte” di Tiziana De Matteo, presenta “Otello, l’ultimo bacio”, l’opera musical che vede in scena gli studenti del liceo scientifico “Luigi Siciliani” della città capoluogo. L’iniziativa è patrocinata dalla Camera di commercio di Catanzaro e dal comitato provinciale Fita Catanzaro.

Lo spettacolo, in programma per domani 16 dicembre 2021 alle 9 al Teatro Comunale di Catanzaro, è liberamente ispirato al dramma di Shakespeare; il lavoro teatrale registra anche la collaborazione del liceo classico “Francesco Fiorentino” di Lamezia che ha già rappresentato il musical, qualche settimana fa, al Teatro Grandinetti della città della Piana. Una performance molto apprezzata dal pubblico e dalla critica.

“Otello, l’ultimo bacio – spiega la regista Tiziana De Matteo – crea una perfetta compenetrazione tra musica e recitazione, proiettando il dramma della gelosia nel contesto reale in cui viviamo. Otello e Desdemona sono dei personaggi che possiamo contestualizzare e riportare alla nostra quotidianità. Convintamente abbiamo anche voluto coinvolgere sinergicamente il mondo della scuola. Ciò, in modo da favorire forme diverse e plurali forme di espressione e di condivisione con un unico fil rouge, un solo motivo dominante: basta violenza sulle donne! Siamo più convinti che per stroncare questo inquietante fenomeno, sia sempre più necessaria una presa di coscienza consapevole e responsabile che deve radicarsi prima di tutto fra i giovani che sono il mondo di domani. Ed ecco allora il coinvolgimento fattivo dei ragazzi nella rappresentazione del musical, unitamente alla collaborazione dei docenti di tutta la comunità scolastica a cui va il nostro sentito ringraziamento”.

A tal proposito, dopo lo spettacolo, sul palco del Comunale si terrà un talk che avrà come tema proprio la violenza di genere. Ospiti del dibattito saranno la senatrice Silvia Vono, la docente del liceo Fiorentino di Lamezia Gianna Nicastri e la stessa regista Tiziana De Matteo. Interverranno anche alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine. Gli studenti potranno interagire con gli ospiti formulando delle domande ed intervenendo nel dibattito.