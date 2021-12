Accordo Regione – Fiaso per rafforzare il sistema sanitario calabrese

Un accordo tra la Federazione delle Aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) e la Regione Calabria per rafforzare il sistema sanitario calabrese grazie alla condivisione di conoscenze e competenze sulla gestione e l’organizzazione dei servizi sanitari regionali. A siglarlo, presso la delegazione della Regione Calabria a Roma, il Presidente di Fiaso Giovanni Migliore e il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.Il patto di collaborazione prevede attività di supporto nell’organizzazione e gestione del servizio di emergenza-urgenza regionale e dei servizi territoriali e assistenziali e nella formazione manageriale.

A tale proposito, per programmare e coordinare le iniziative, sarà istituito un gruppo di lavoro composto da due componenti designati da Fiaso e da due indicati dalla Regione Calabria. La partecipazione al gruppo di lavoro e la collaborazione sarà a titolo gratuito.“Ringrazio la Federazione delle Aziende sanitarie e ospedaliere per il supporto che darà alla Regione Calabria in questa fondamentale fase di riorganizzazione e ristrutturazione del nostro sistema sanitario – afferma Occhiuto -. Per voltare definitivamente pagina e aprire una nuova era abbiamo bisogno delle migliori professionalità e delle migliori esperienze, già collaudate positivamente nel resto del Paese. Abbiamo specifici settori da rafforzare, una struttura manageriale da formare, e una rete di assistenza territoriale da migliorare. Sono certo che anche tramite questi specifici accordi con grandi organizzazioni nazionali, ma ben radicate in ogni Regione, riusciremo a vincere la battaglia per dare ai calabresi una sanità che funzioni e servizi in linea con quelli del resto d’Italia”.“Vogliamo supportare la Regione Calabria nel rafforzamento del suo sistema sanitario mettendo a disposizione le migliori esperienze maturate nelle Aziende e condividendo i modelli di gestione virtuosi già sperimentati – dichiara Migliore -. Chi ha a cuore il servizio sanitario nazionale non può consentire che ci siano disparità territoriali in termini di cure e assistenza: supportare il servizio sanitario calabrese per Fiaso rappresenta un dovere civico. Il nostro impegno di manager pubblici alla guida di aziende sanitarie e ospedaliere è quello di civil servant, mettiamo le nostre competenze professionali al servizio della collettività. Occorre lavorare insieme per eliminare i divari tra sistemi sanitari regionali e restituire ai cittadini una sanità pubblica efficiente, equa, sostenibile, attenta ai bisogni di salute e in grado di garantire che i livelli essenziali di assistenza siano erogati in modo omogeneo in tutte le regioni”.