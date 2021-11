Workshop di disegno creativo con l’artista Lorenzo Bruschini al Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro

Si terrà sabato 20 novembre, alle ore 18:00, nella Sala Conferenze del Complesso Monumentale del San Giovanni a Catanzaro, la presentazione gratuita del Workshop di “Disegno Creativo – Disegnare con la Parte Destra del Cervello”, a cura dell’artista e maestro d’arte Lorenzo Bruschini. L’evento è organizzato nell’ambito della mostra “Lorenzo Bruschini – Scendeva simile alla notte”, a cura di Giuliana Stella, promossa dalla Fondazione Andrea Cefaly, con il patrocinio del Comune di Catanzaro, dell’Assessorato alla Cultura-città di Catanzaro e dell’Ambasciata di Grecia a Roma.

Il workshop, che si svolgerà il giorno seguente sempre nello stesso luogo, è strutturato secondo l’offerta formativa dello Studio d’Arte Les Oiseaux Noirs di Roma (panoramica e recensioni su: www.disegnocreativo.com). Il Laboratorio didattico, organizzato dalla Fondazione Andrea Cefaly, è rivolto a giovani e adulti, principianti e appassionati d’arte; ha come obiettivo quello di accrescere le naturali potenzialità creative dell’emisfero destro del cervello, attraverso l’esercizio delle abilità manuali e della capacità tecnica di rappresentazione della realtà percepita dal vero, promuovendo la capacità di disegnare ogni soggetto (ritratto/autoritratto, luci e ombre, proporzioni e prospettiva).

Durante il percorso formativo, il docente seguirà individualmente gli allievi fornendo loro gli strumenti necessari ai fini dell’acquisizione delle tecniche del disegno e supportando l’apprendimento con utili riferimenti a quelle leggi della percezione visiva, centrali per l’apprendimento della disciplina artistica. Il workshop, strutturato secondo un approfondimento del Metodo Betty Edwards, si svolgerà sotto la guida del docente, attraverso una progressione di esercizi di disegno in grado di valorizzare le potenzialità individuali dei partecipanti. Esercitando le capacità percettive e manuali coinvolte nei processi creativi di rappresentazione grafica della realtà percepita dal vero, il corso conduce efficacemente e in breve tempo verso l’apprendimento tecnico-artistico dell’arte del disegno. I partecipanti potranno così entrare in contatto con il proprio potenziale creativo e con le innate doti artistiche possedute, acquisendo maggiore fiducia in sé stessi e nella propria capacità espressiva.

La prima sessione, della durata di 3 ore e trenta minuti, avrà luogo domenica 21 novembre, presso la Sala Conferenze del Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro, con possibilità di proseguire con successive sessioni sulla base delle adesioni ricevute. Ulteriori informazioni relative alle modalità di svolgimento saranno fornite in sede di presentazione. Info e prenotazioni: comunicazione@4culture.it