Super Green Pass – Occhiuto: “Voglio le attività aperte, restrizioni solo per i non vaccinati”

“Siamo convinti che l’irresponsabilità di pochi non possa essere pagata dalla maggioranza. Non vaccinarsi è una libera scelta, secondo me è una libera scelta irresponsabile, le restrizioni per i non vaccinati non sono una punizione ma le conseguenze di una loro libera ma irragionevole scelta che non può essere pagata dalla maggioranza dei cittadini.

In Calabria abbiamo un tasso di contagio molto più contenuto delle altre Regioni però abbiamo una sanità disastrata, da qualche giorno sono commissario straordinario alla sanità, ma ho pochi letto in terapia intensiva, ma se ci dovesse essere un aumento dei ricoveri si genererebbe una pressione che la mia Regione, con questa sanità disastrata, non potrebbe reggere. Io voglio i ristoranti, gli alberghi e le attività commerciali aperte, non voglio restrizioni per chi lavora, significa che i ristoranti rimarranno aperti ed i non vaccinati non potranno andarci”. Lo ha detto a Radio 24, nel programma 24 Mattino, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.