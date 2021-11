Occhiuto presiederà il Comitato di Sorveglianza del Por Calabria 14/20

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, presiederà l’ottava seduta del Comitato di Sorveglianza del Por Calabria 14/20 che si svolgerà venerdì 5 novembre, a partire dalle ore 10, presso la sala verde della Cittadella regionale.

Durante i lavori saranno illustrati lo stato di attuazione degli obiettivi del Por e le iniziative intraprese per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la messa in sicurezza del programma.

Alla riunione – che sarà condotta dall’Autorità di gestione del programma – prenderanno parte i rappresentanti della Commissione europea, dell’Agenzia per la coesione e del Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle amministrazioni centrali e regionale, nonché gli esponenti del partenariato istituzionale ed economico e sociale, l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, la Corte dei Conti, e l’Associazione tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo.