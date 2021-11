Nesci: “La crescita del Sud sarà la cartina di tornasole per il successo del Pnrr”

“La crescita del Sud sarà la cartina di tornasole per il successo del PNRR. È una sfida che non riguarda solo la crescita delle aree più svantaggiate, perché da essa dipende il rilancio del sistema Paese. Con la Quota Sud abbiamo garantito che almeno il 40% dei fondi vada al Mezzogiorno e abbiamo messo in campo gli strumenti per recuperare il divario: ora dobbiamo lavorare tutti, Governo e territori, alla messa a terra di queste risorse”. Lo ha detto, intervenendo a Sabato 24 su Rainews, la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.