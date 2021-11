Natale solidale: una box di prodotti tipici calabresi per aiutare gli amici a quattro zampe

A Marcellinara quest’anno i regali di Natale sono all’insegna della solidarietà con la box Tuttocalabria. L’iniziativa benefica, concepita dall’azienda storica che dal 1970 produce conserve ed esporta il made in Calabria in tutto il mondo, nasce per supportare l’associazione no profit “Diamoci la Zampa” che opera sul territorio da quattordici anni, – in sinergia con “L’Arca di Annalisa Onlus” – , per recuperare, curare e dare una seconda opportunità a cani e gatti randagi e abbandonati.

La box contiene dei vasetti a scelta tra i prodotti di spicco aziendali e può essere acquistata direttamente sul sito Tuttocalabria.com o contattando l’associazione Diamoci la Zampa onlus sulla pagina Facebook. I Prodotti saranno in vendita anche presso la bancarella dell’associazione il 4 e 5 dicembre in occasione del mercatino di Natale che si svolgerà in piazza Francesco Scerbo a Marcellinara. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione.

“Siamo spesso impotenti davanti alle numerose emergenze che ci troviamo ad affrontare quotidianamente senza il supporto delle istituzioni, spesso senza fondi economici adeguati – spiega Lucia Colacino, presidente di Diamoci la Zampa, – la nostra associazione va avanti grazie a piccole donazioni e noi volontari, da soli, non abbiamo i mezzi necessari per poter affrontare il fenomeno incontenibile del randagismo che in Calabria non accenna in alcun modo a risolversi. Il ringraziamento a chi ci supporta è doveroso, ai privati, che ci aiutano con piccole offerte, all’azienda Tuttocalabria che si è dimostrata sensibile alla tematica, con la quale ci auguriamo di rinnovare la collaborazione anche per iniziative future.”