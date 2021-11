Inaugurazione in musica per la stagione del Teatro Politeama di Catanzaro

E’ iniziato il countdown verso la serata inaugurale della nuova stagione del Teatro Politeama di Catanzaro. Sabato 27 novembre, alle ore 21, sarà la grande musica dal vivo ad accompagnare il ritorno in platea degli spettatori per il battesimo del cartellone, dopo il lungo stop causato dalle restrizioni anti-covid, con il concerto speciale che vedrà protagonista l’Orchestra filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia. Un appuntamento che rappresenterà il momento culminante delle celebrazioni del ventesimo anniversario dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I. Tchaikovsky”, realtà culturale ed accademica che dalla Calabria è riuscita a ritagliarsi un posto di rilievo non solo nella scena regionale, ma anche in quella nazionale ed internazionale. Per l’occasione è stata allestita una serata di grande prestigio – in collaborazione con Rai Radio Tre e Amadeus – con un repertorio dal notevole fascino selezionato da Arlia, uno dei più apprezzati direttori d’orchestra della sua generazione, che vedrà esibirsi, come special guest al pianoforte, il celebre musicista russo Boris Petrushansky.

“Il Teatro riaprirà i battenti all’insegna della sinergia che ha caratterizzato negli ultimi anni il percorso di offerta culturale, formazione e produzione messo in campo insieme al Tchaikovsky di Catanzaro – Nocera Terinese”, affermano il Sovrintendente Gianvito Casadonte e il Direttore generale Aldo Costa. “Grazie all’avvio dei corsi preaccademici, che si svolgono all’interno del teatro, tanti giovani aspiranti musicisti possono usufruire di variegate proposte didattiche e artistiche di assoluto livello, con l’opportunità di crescere e formarsi restando nel proprio territorio”. Il maestro Filippo Arlia evidenzia che “la collaborazione con il Politeama presto sfocerà nel definitivo riconoscimento di Conservatorio per la città di Catanzaro, un nuovo punto da cui ripartire con ancora più entusiasmo per proporre momenti musicali e iniziative all’insegna della qualità”.

Il programma della serata prevede l’esecuzione de “La Moldava”, poema sinfonico del 1874 composto da Bedřich Smetana; il “Concerto per Pianoforte e Orchestra n. 1” di P.I. Tchaikovsky, uno dei concerti pianistici più eseguiti in tutto il mondo, celebre per la sua grandezza monumentale; l’“Overture 1812 op. 49” di P.I. Tchaikovsky, composizione che commemora la tentata invasione francese della Russia, e la conseguente devastante ritirata dell’armata di Napoleone, opera patriottica che è anche conosciuta per la sequenza di colpi di cannone.

Prosegue, nel frattempo, la campagna per i nuovi abbonamenti con l’offerta di tre pacchetti diversificati – generale, prosa e sinfonica – che consentono gli ingressi agli spettacoli a prezzi assolutamente agevolati, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione sempre nel rispetto della sicurezza. Per informazioni è possibile visitare il portale www.politeamacatanzaro.net e le pagine facebook e instagram del teatro.