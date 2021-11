Il Comune di Maida ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa per l’adesione al distretto turistico regionale “Riviera dei Tramonti”

Il Comune di Maida nel distretto turistico regionale “Riviera dei Tramonti”. E’ quanto deciso nei giorni scorsi dalla Giunta municipale, guidata dal sindaco Salvatore Paone, che ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra il Comune di Maida e il Comune di Lamezia Terme soggetto Capofila nonché gli altri Comuni redatto per la Formazione del Distretto Turistico Regionale denominato “Riviera Dei Tramonti” Legge Regionale n. 2 del 25 gennaio 2019. Il sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente è stato autorizzato a sottoscrivere il Protocollo d’Intesa

Il Comune di Maida ha preso atto con soddisfazione della costituzione dell’Associazione di Promozione Sociale “Riviera dei Tramonti”, per iniziativa del lametino dottor Giampiero Scarpino, che da tempo si impegna per la valorizzazione del lungo tratto di costa tirrenica da dove è possibile ammirare il magnifico spettacolo naturale del tramonto, che attira da sempre innumerevoli turisti; nella deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 10.03.2021 si sottolinea come “La Riviera dei tramonti mira a valorizzare il lungo tratto di costa tirrenica nel quale rientra anche il territorio del Comune di Maida dal quale è possibile ammirare, ogni giorno, il magnifico spettacolo naturale del tramonto, attirando da tutto il mondo migliaia di turisti – si evidenzia nella delibera -. L’Associazione di Promozione Sociale denominata Riviera dei Tramonti, anche con lo specifico scopo, in futuro, di poter costituire attorno ad essa un consorzio capace di realizzare nuovi modelli virtuosi di economia che pongano al centro dello sviluppo le tante risorse di questa terra: mare, cultura, turismo, agricoltura e commercio”.

“Il nostro Comune con deliberazione nel luglio scorso ha già aderito al costituendo Distretto del Cibo del Lametino con il Comune di Lamezia Terme capofila, in fase di approvazione da parte della Regione Calabria, sottoscrivendo il relativo protocollo d’intesa – spiega il sindaco Paone -. Vogliamo quindi consolidare anche le attività già in essere da questa iniziativa intercomunale attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa redatto per la Formazione del Distretto Turistico Regionale denominato “Riviera Dei Tramonti” proprio per valorizzare il nostro patrimonio ambientale, culturale e artistico con l’intento di incrementare l’attrattività turistica. Continueremo a sostenere tutte quelle iniziative comprensoriali che vanno nella direzione di promuovere le bellezze ambientali e le ricchezze storico, culturali e architettoniche del territorio”.