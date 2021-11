Giornata nazionale della colletta alimentare: in Calabria raccolti 140.000 kg di cibo

La colletta alimentare, al suo 25esimo anno, è tornata in presenza. Non era scontato che, con la ripresa dei contagi, 140mila volontari, nel rispetto delle norme, tornassero davanti a quasi 11mila supermercati per vivere e proporre un gesto semplice ma concreto di solidarietà.

Quest’anno con la Colletta si sono raccolte circa 7.000 tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti* nonostante il momento particolare e i disagi dovuti al maltempo in numerose località.

Proprio come in Calabria, dove sono stati raccolti qualcosa come 140.000 kg di cibo, così distribuiti: 32.000 kg a Reggio Calabria, 66.000 kg a Cosenza, 9.600 a Crotone, 15.000 a Vibo e 17.000 a Catanzaro.

Quanto raccolto, insieme a quanto recuperato dal Banco Alimentare della Calabria nella sua ordinaria attività durante tutto l’anno, sarà distribuito nelle prossime settimane a circa 600 strutture caritative che assistono oltre 135.000 persone.

“Rispetto al 2019, anno in cui ancora respiravamo normalità e durante il quale la Colletta in Calabria ha raccolto 155.000 kg, possiamo ritenerci molto soddisfatti”, dichiara Gianni Romeo, direttore del Banco Alimentare della Calabria. “L’emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo, ha fatto aumentare del 40% le richieste di aiuto da parte delle famiglie calabresi. Grazie alla generosità dei nostri conterranei siamo sempre riusciti e ancora oggi riusciamo ad esaudire tutte le richieste”, afferma con soddisfazione Francesco Gerardo Falcone, presidente del Banco Alimentare della Calabria.