Ermal Meta in concerto il 2 aprile al Teatro Politeama

Sono due, almeno per il momento, gli appuntamenti proposti dalla Esse Emme Musica al Teatro Politeama per i prossimi mesi: sul maggiore palcoscenico catanzarese, dopo la già annunciata data di Claudio Baglioni del prossimo 8 marzo, salirà anche un altro grande cantautore dei nostri tempi, Ermal Meta che arriverà in città il 2 aprile.

Il tour che farà tappa a Catanzaro recupera le date previste inizialmente solo nei palasport, programmato per la scorsa primavera: il Politeama è infatti tra le ultime date che si sono aggiunte al tour, che si terrà questa volta nei teatri. Ermal Meta inoltre sarà in radio e su tutti i digital partner a partire dal 26 novembre con la sua nuova canzone “Milano non esiste”. Il brano è come un regalo, che racconta della voglia di liberarsi dalle zavorre quotidiane per dare spazio solo alle cose importanti, quelle che fanno stare bene.

Definito come tra le penne più illuminate dell’ultimo decennio, Ermal Meta può vantare in una sola manciata di anni di aver ottenuto 13 dischi di platino e 10 ori. Di successo anche le sue partecipazioni al Festival della canzone italiana di Sanremo, dove nel 2016, pur avendo già partecipato come autore di brani cantati da altri, ha preso parte alla competizione tra le Nuove Proposte con “Odio le favole”, nel 2017 ha agguantato il podio della sezione big con “Vietato morire”, mentre l’anno successivo ha vinto, in coppia con Fabrizio Moro, grazie al brano “Non mi avete fatto niente”, che lo ha portato anche sul palco dell’Eurovision Song Contest, classificandosi quinto. La sua ultima partecipazione a Sanremo risale allo scorso anno, con il singolo “Un milione di cose da dirti”, con il quale è arrivato terzo.

La prevendita dei biglietti per assistere al concerto di Ermal Meta al Teatro Politeama di Catanzaro partirà questo pomeriggio, martedì 23 novembre, alle ore 16.00: i biglietti potranno essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service e Etes.