Di Natale sulla nuova giunta regionale della Calabria: “Solite vecchie logiche. Metodi arcaici. Così non c’è futuro”

“Prendo atto delle scelte rese note dal Presidente della Regione

Calabria, Roberto Occhiuto, nella composizione della Giunta Regionale,

con rammarico asserisco che tali nomine ci consegnano una Calabria,

ancora, senza futuro”. È quanto afferma Graziano Di Natale nel corso di

una nota stampa che così prosegue:

“I Calabresi, ancora una volta, assistono ad una vera e propria

spartizione di cariche degna della prima Repubblica. La giunta pare

essere stilata secondo logiche che non premierebbero la bravura, o le

reali competenze ma seguirebbe, con metodi arcaici, le imposizioni

romane di qualche Deputato o Senatore della Repubblica”. L’esponente

politico di centrosinistra rende noto inoltre: “Così perde autorevolezza

un settore che doveva essere un luogo di eccellenze per far ripartire

una terra che ha bisogno di forze sane e di professionalità. Purtroppo

la gente si allontanerà sempre più dalla politica e dall’impegno

sociale. Probabilmente questa dinamica a qualcuno non dispiace affatto”.

Infine l’appello: “Non possiamo essere spettatori passivi mentre la

nostra amata terra rischia di finire nel precipizio. Occorre uno scatto

d’orgoglio dei cittadini, specialmente dei più giovani. Dal mio canto,

continuerò nella mia azione politica”.