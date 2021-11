Covid-19, vaccini: open vax days per terza dose over 60 e fragili

E’ tempo della terza dose e la Protezione Civile Calabria, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Provinciali e le Aziende Ospedaliere, lancia una quattro giorni speciale per agevolare il richiamo del vaccino anti Covid.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, prevede “Open Vax Days” da domani, giovedì 11, a domenica 14 novembre.

Sarà possibile, quindi, presentarsi nei punti vaccinali distribuiti sul territorio regionale, senza bisogno di prenotazione.

Si ricorda che, al momento, i soggetti che possono ricevere la terza dose di vaccino anti Covid-19 sono gli over 60, il personale sanitario e le persone particolarmente fragili che risultano avere le seguenti patologie: malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, epatiche, cerebrovascolari, diabete, emoglobinopatie, fibrosi cistica, sindrome di down, grave obesità e disabili con legge 104/1992 art.3 comma 3. I dettagli possono essere consultati su rcovid19.it ( https://www.rcovid19.it/aggiornamento-delle-indicazioni-sulla-somministrazione-di-dosi-addizionali-e-booster-nellambito-della-campagna-vaccinale-anti-covid-19/ )

Potranno presentarsi anche coloro che non hanno ricevuto ancora la prima dose di vaccino o che hanno fatto il vaccino J&J 6 mesi fa. Inoltre, in alcuni punti vaccinali sarà possibile ricevere nella stessa giornata e in contemporanea il vaccino antinfluenzale, come autorizzato dal Ministero della Sanità.

Già da diverse settimane i centri stanno vaccinando anche senza prenotazione per facilitare gli utenti e si ribadisce che dopo gli Open Vax Days del prossimo weekend sarà sempre possibile vaccinarsi in modalità free. Avrà la priorità, ovviamente, chi si è prenotato sulla piattaforma: prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

PROVINCIA DI CATANZARO

Catanzaro-Hub Magna Graecia

Da Giovedì 11 a domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore ore 19

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

Davoli-Hub Centro Polifunzionale

Giovedì 11 e Venerdì 12 – Dalle ore 15 alle ore 20

Sabato 13 e Domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore 13

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

Lamezia-Centro Polivalente

Giovedì 11 e Venerdì 12 – Dalle ore 15 alle ore 20

Sabato 13 e Domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore 13

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

Lamezia-Ospedale Vecchio

Giovedì 11 e Venerdì 12 dalle ore 15 alle ore 20

Sabato 13 e Domenica 14 dalle ore 9 alle ore 19

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

PROVINCIA DI COSENZA

Amantea

Giovedì 11- Dalle 9 alle ore 13

Venerdì 12 – Dalle ore 14 alle ore 18

Sabato 13 e domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore 12

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

Bisignano

Sabato 13 – Dalle ore 9 alle ore 12

Cariati

Venerdì 12 – Dalle ore 15 alle ore 18

Sabato 13 – Dalle 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18

Castrovillari – Presidio Ospedaliero

Venerdì 12 – Dalle ore 15 alle ore 19

Cetraro

Venerdì 12 – Dalle ore 14 alle ore 19

Sabato 13 – Dalle ore 9 alle ore 13

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

Corigliano Rossano-Centro di eccellenza

Venerdì 12 – Dalle ore 15 alle ore 18

Sabato 13 e Domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore 12

Corigliano Rossano-Centro Territoriale

Venerdì 12 – Dalle ore 14 alle ore 18

Sabato 13 – Dalle ore 9 alle ore 13

Corigliano Rossano – Palabrillia

Giovedì 11, Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

Cosenza

Giovedì 11, Venerdì 12 e Sabato 13 – Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17

Domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore 14

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

Diamante

Giovedì 11 e Venerdì 12 – Dalle ore 14 alle ore 19

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

Lattarico

Giovedì 11 – Dalle ore 9 alle ore 13

Venerdì 12 – Dalle ore 9 alle ore 12

Sabato 13 – Dalle ore 9 alle ore 14

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

Montalto Uffugo

Giovedì 11 – Dalle ore 9 alle ore 13

Venerdì 12 – Dalle ore 15 alle ore 17

Sabato 13 – Dalle ore 9 alle ore 13

Oriolo

Venerdì 12 – Dalle ore 14 alle ore 17

Sabato 13 – Dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17

Paola

Venerdì 12 – Dalle ore 14 alle ore 18

Sabato 13 e domenica 14 – Dalle 9 alle ore 13

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

Praia a Mare

Giovedì 11 – Dalle ore 14 alle ore 18

Domenica 14 – Dalle ore 14 alle ore 19

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

Roggiano Gravina

Venerdì 12 – Dalle ore 15 alle ore 17

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

Rogliano

Venerdì 12 – Dalle ore 9 alle ore 13

Domenica 14 – Dalle ore 15 alle ore 18

San Marco Argentano

Giovedì 11 e venerdì 12 – Dalle ore 14 alle ore 17

Scalea

Sabato 13 dicembre dalle ore 9 alle ore 13

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

Trebisacce

Venerdì 12 – Dalle ore 15 alle ore 18

Sabato 13 – Dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18

PROVINCIA DI CROTONE

Ciro Marina-Palazzetto dello Sport

Giovedì 11, Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale (solo per over 65): si

Crotone

Via Nazioni Unite

Giovedì 11, Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale (solo per over 65): si

Croce Rossa

Giovedì 11, Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale (solo per over 65): si

Mesoraca

Giovedì 11, Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale (solo per over 65): si

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Bianco

Giovedì 11 – Dalle ore 8 alle ore 18

Venerdì 12 – Dalle ore 8 alle ore 14

Gioia Tauro-Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII”

Giovedì 11 – Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17

Venerdì 12 – Dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Melito Porto Salvo-Ospedale Tiberio Evoli

Giovedì 11, Venerdì 12 e Sabato 13 – Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 18

Reggio Calabria-Polo Nord

Giovedì 11 e Venerdì 12 – Dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18

Domenica 14 – Dalle ore 8 alle ore 18

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale: si

Reggio Calabria-Polo Sud

Giovedì 11, Venerdì 12 e Sabato 13 – Dalle 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18

Domenica 14 – Dalle ore 8 alle ore 13

Scilla-Casa della salute

Giovedì 11 – Dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 17

Venerdì 12 e Sabato 13 – Dalle ore 8 alle ore 12.30

Siderno-Casa della Salute

Giovedì 11, Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore 19

Taurianova-Poliambulatorio specialistico

Giovedì 11, Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

PROVINCIA DI VIBO

Ricadi

Domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore 18

Serra San Bruno

Venerdì 12 – Dalle ore 14 alle ore 20

Domencia 14 – Dalle ore 9 alle ore 18

Vibo Valentia-Palavalentia

Giovedì 11 e Venerdì 12 – Dalle ore 14 alle ore 20

Sabati 13 e Domenica 14 – Dalle ore 9 alle ore 18

Vaccino AntiCovid e Antinfluenzale (solo over 65): si