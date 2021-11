Catanzaro – Domani lezioni dei plessi scolastici in zona stadio saranno sospese alle 12

Mercoledì 3 novembre, in concomitanza con la partita di calcio Catanzaro-Palermo allo stadio Ceravolo, le lezioni di alcuni plessi scolastici, lungo le vie interessate dal passaggio di squadre e tifoserie, verranno sospese alle ore 12.

Lo ha disposto il sindaco Abramo per motivi di ordine pubblico, facendo seguito alle indicazioni pervenute dal GOS in merito all’evento sportivo classificato dall’Osservatorio ad alto rischio. I plessi interessati sono istituto comprensivo Nord-est Manzoni – plesso via Vincenzo da Olivadi – e istituto comprensivo Patari-Rodari scuola primaria Gagliardi-plesso Fondo Corallo, scuola dell’infanzia Gagliardi di via Carbonari, e viale Pio X nr. 25 (ex geometra).