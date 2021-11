Il sindaco Sergio Abramo ha dato il benvenuto al nuovo procuratore generale di Catanzaro Giuseppe Lucantonio. “Si è insediato in una Procura prestigiosa e in una città importante come il capoluogo calabrese un magistrato dall’esperienza e dalle capacità universalmente riconosciute. Un uomo che ha servito lo Stato in un territorio complicato come quello di Napoli saprà senz’altro far valere le proprie competenze anche qui in Calabria. Il Csm ha scelto la persona giusta al posto giusto. A Giuseppe Lucantonio faccio gli auguri di buon lavoro”, ha affermato il sindaco.