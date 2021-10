Ttg di Rimini, al via gli incontri tra operatori e buyer

Al via gli incontri tra gli operatori calabresi e i buyer nazionali e internazionali al Ttg-Travel Experience di Rimini, il marketplace del turismo in Italia, nel luminoso stand di 300 metri quadrati della Regione Calabria, interamente personalizzato con grafica e gigantografie dei più bei scorci paesaggistici calabresi, in una posizione di strategica visibilità nel padiglione C3.

“CALABRIA STRAORDINARIA”

È cominciata, infatti, l’avventura di “Calabria straordinaria”, da oggi a venerdì 15 ottobre, per partecipare alla più prestigiosa vetrina italiana del settore, quest’anno alla 58esima edizione.

I 38 espositori arrivati dalla Calabria stanno promuovendo le novità dell’offerta turistica e consolidando la vendita delle attrazioni già note e di successo. Un’occasione imperdibile, specie dopo il periodo pandemico da Covid-19, per fare promozione e pubbliche relazioni in presenza in un contesto dal respiro internazionale sia dal punto di vista business che consumer.

Un contesto di grande rilievo quello in cui la Regione Calabria torna a promuovere le proprie attrazioni attraverso gli operatori del turismo locale.

AREE TEMATICHE

L’edizione di quest’anno del Ttg–Travel Experience si sviluppa in 9 aree tematiche e già in questa prima giornata si sta dimostrando fonte di informazione e ispirazione per la ricerca di nuove tendenze e format turistici innovativi.

Questa vetrina di tre giorni è, dunque, per “Calabria straordinaria”, non solo un momento di business, ma una vera e propria esperienza formativa su strategia, storytelling e contenuti.