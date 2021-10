Salvini: «Orgoglio per la Lega, abbiamo più che raddoppiato i voti»

Il leader della Lega Matteo Salvini ha rilasciato oggi pomeriggio al Tg1 le prime dichiarazioni a caldo dopo i primi risultati delle elezioni regionali in Calabria: “Stando gli ultimi dati, avremmo più che raddoppiato” e “come il segretario della Lega per me è motivo di orgoglio, perché fino a qualche anno fa non esistevamo neanche in un piccolo comune calabrese”.

Salvini ha quindi rivolto un pensiero all’ex presidente della Regione Calabria Jole Santelli, scomparsa prematuramente: “una grande donna e una grande governatrice”.