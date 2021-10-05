Regionali Calabria – I voti di tutti i candidati della circoscrizione centro (Catanzaro-Crotone-Vibo)

Di seguito i risultati definitivi e i voti di tutti i candidati circoscrizione centro (Catanzaro-Crotone-Vibo)
Preferenze coalizione centrodestra
Forza Italia
COMITO MICHELE 13.704
FEDELE VALERIA 7.962
TALERICO ANTONELLO DETTO TALARICO O TALLARICO O TALLERICO 6.718
PARENTE SILVIA 5.529
ZAFFINA PEPPINO DETTO PINO 2.930
MAIOLO CARMELA 2.638
GAETANO SALVATORE DETTO PABLO 2.396
MATACERA GIOVANNI 2.046
Lega
MANCUSO FILIPPO 6.894
RASO PIETRO 5.357
MUZZOPAPPA FRANCESCO 3.692
MACRI’ GIUSEPPE 1.950
D’AMICO ANTONIETTA 1.648
SCIGLIANO PINA 1.401
DANIELE NICOLA 1.341
TASSONI SANDRA 305
Coraggio Italia
DE NISI FRANCESCO 9.158
SANTACROCE FRANK MARIO 6.982
CARCEO CARMEN 2.956
MILETTA COSIMA TERESA 2.149
ZACCONE ELISABETTA 1.654
MIGLIARESE MARIO 1.564
GARZANITI CATERINA 704
PRIOLO DENISE 533
Fratelli d’Italia
MONTUORO ANTONIO 5.241
PIETROPAOLO FILIPPO MARIA 4.498
FALDUTO SABATINO DETTO NUCCIO 1.928
DE SIMONE MICHELE 1.645
CONFORTO MAURIZIO 1.529
MERCURIO ROSINA 1.407
VERTERAME ANTONELLA 1.322
BROSIO MARIA 613
Forza Azzurri
PARADISO TRANQUILLO 3.970
ARCURI GIORGIO 3.305
SCARAMUZZINO PASQUALINO 3.126
MAURO FRANCESCO 2.382
RUBERTO TERESA 1.139
TESORIERE OTTAVIO 1.104
RUBINO ROSY 840
DE NARDO TIZIANA 650
Udc
ESPOSITO SINIBALDO DETTO BALDO 7.225
SCULCO FLORA 6.440
LEROSE GENNARO DETTO RINO 1.292
ZANGARI MARISA 772
CAPICOTTO PASQUALE GIUSEPPE 709
SCALZI FILIPPO 616
RANIERI AZZURRA RITA 481
MERCATANTE FRANCA 89
Noi con l’Italia
ROSATO MICHELE 1.735
NESCI MARIA ROSARIA 1.524
L’ANDOLINA MASSIMO 1.364
STANIZZI CONCETTA 1.081
MIRARCHI TERESA ANNA DETTA TEA 753
DE FINA ALESSIA 546
NOCE SILVIO 124
MIRIGLIANI FRANCESCO LIBERATO 115
Preferenze coalizione centrosinistra
Pd
ALECCI ERNESTO FRANCESCO 8.727
MAMMOLITI RAFFAELE 6.030
IEMMA GIUSEPPINA 5.045
GUERRIERO FABIO 4.291
TASSONE LUIGI 4.199
VILLELLA AQUILA 3.485
CAIAZZA ANNAGIULIA 2.844
CUDA GIANLUCA 2.451
M5s
AFFLITTO FRANCESCO 1.897
PISANI SIMONA 1.378
BAUSONE ALESSIA 1.369
PANEDIGRANO NICOLINO DETTO PANE O PANI 1.366
SANTORO DOMENICO FRANCESCO GAETANO 859
VERO NICOLA 740
ROCHIRA FEDERICA 704
STRANIERI LUIGI ANTONIO 629
Bruni presidente
ZICCHINELLA DAVIDE 2.910
CONSOLI DOMENICO DETTO MIMMO 2.892
MAGLIA ANTONINO 1.307
SIRIANNI MICHELE 1.019
CALIGIURI MARIANNA 976
RENNE RAFFAELA 906
ADDESI DESIRÉE 746
DROSI ANTONELLA 383
Tesoro Calabria
TANSI CARLO DETTO TANZI 1.720
SCIDA DOMENICA ANNUNZIATA DETTA MIMMA 861
SCERBO VITTORIO 729
GATTO MARIA CATERINA DETTA CATERINA 545
BARETTA IOLANDA 380
ADONE ODDONE DETTO PINO 258
QUATTROCCHI LUCIA 234
EMANUELE VITTORIO 160
Partito socialista
CONDELLO GIUSEPPE 1.655
MAZZEI SAVERIO 1.032
CALOGERO MARIA DOMENICA 623
PIPICELLI GIUSEPPE ANTONIO 487
ROCCA ANTONIO 455
MANNA MARIELLA 342
BUONCORE BARBARA 250
VILLIRILLO CATERINA 173
Europa Verde
AMODEO ORLANDO 447
SISCA ALESSIA 287
CALIGIURI ROBERTO 275
ROMANO GIUSY ELISA 18
CUSA PAOLO 16
ROMANO ANTONIO 12
CAMPANA GIUSEPPE 10
GIGLIO PATRIZIA 0
Partito animalista
CERULLO VINCENZO 175
COSENZA FRANCESCA 67
MILIE’ GIOVANNI 42
GUALTIERI TEODORA 40
BARBARO PINO 5
CAMPANA ISABELLA 5
MORICCA NICOLA 4
CASABURI ANNA 2
Preferenze coalizione Luigi de Magistris
De Magistris presidente
LO SCHIAVO ANTONIO MARIA 2.411
CAPELLUPO FILIPPO ANTONIO DETTO PIPPO 1.656
PICCIONI ROSARIO 1.191
BORRELLI LUIGI 1.092
CALIO’ INES 1.000
FALCONE ANNA 921
VENNERI DALILA 650
AMODIO NICOLE DETTA NICOL 498
Un’altra Calabria è possibile
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 2.738
SESTITO FILIPPO 1.171
ROMBOLA’ MICHELE 1.113
FURLANO ELISABETTA 396
TRECCOZZI ELISABETTA 299
ELIA CARLA 202
TOTOLAN DANIELA 184
ORLANDO SALVATORE 55
Uniti con de Magistris
ROSSETTO LORIS 552
BENINCASA SANDRO 508
CAMPANELLA ANTONIO 505
PERRI MARGHERITA 378
ALBINO FLORINDA DETTA FLO DETTA LINDA 331
MARTINO ANGELINA ANTONIETTA DETTA ANGELA 255
COLOSIMO ROBERTO 215
MURABITO MARCELLA 184
Dema
GRILLO GIUSEPPE DETTO PINO 864
OCCHINI EUGENIO 649
PIRO CARLA 430
GALLUCCI GIUSEPPE DETTO PEPPE 399
COLACINO AMEDEO 376
MILITI RITA MARIA DETTA RITA 352
GALLELLO FRANCESCA 267
POGGI CAECILIA DETTA CECILIA 49
Calabria resistente e solidale
LEONE CARLO ALBERTO DETTO CARLO 832
CORSO GIOVANNA AURORA 614
ROTELLA ANNA 500
FRANCICA GIUSEPPE 291
SCUTERI ILARIO DETTO LALLO 198
RAFFAELLI MARIAGRAZIA 166
SCOLA MARIA GRAZIA 112
BUFFA GIUSEPPE DETTO PINO 67
Per la Calabria con de Magistris
STAINE SALVATORE 673
GAROFALO MARISA 456
AVERSA BRUNO 410
GRAZIANO ANTONIO 322
PASQUA ALESSANDRA 242
IULIANO SANDRA 133
SPADANUDA GIANCARLO 32
ROSANO ANNAMARIA DETTA MARIA 7
Preferenze lista Mario Oliverio
CENSORE BRUNO DETTO BRUNELLO 1.857
ARENA FRANCESCO 884
EULALIO GIUSY DETTA GIUSI 561
FARAGO’ ROSANNA 401
GIACCO GIOVANNA 351
FRUSTAGLI IVAN 297
GIANNUZZI INNOCENZA 137
ANGOTTI TEODORO 88