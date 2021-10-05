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    Regionali Calabria – I voti di tutti i candidati della circoscrizione centro (Catanzaro-Crotone-Vibo)

    10:31 - 5 ottobre 2021 Catanzaro, In evidenza

    Di seguito i risultati definitivi e i voti di tutti i candidati circoscrizione centro (Catanzaro-Crotone-Vibo)

    Preferenze coalizione centrodestra

    Forza Italia

    COMITO MICHELE 13.704
    FEDELE VALERIA 7.962
    TALERICO ANTONELLO DETTO TALARICO O TALLARICO O TALLERICO 6.718
    PARENTE SILVIA 5.529
    ZAFFINA PEPPINO DETTO PINO 2.930
    MAIOLO CARMELA 2.638
    GAETANO SALVATORE DETTO PABLO 2.396
    MATACERA GIOVANNI 2.046

    Lega

    MANCUSO FILIPPO 6.894
    RASO PIETRO 5.357
    MUZZOPAPPA FRANCESCO 3.692
    MACRI’ GIUSEPPE 1.950
    D’AMICO ANTONIETTA 1.648
    SCIGLIANO PINA 1.401
    DANIELE NICOLA 1.341
    TASSONI SANDRA 305

    Coraggio Italia

    DE NISI FRANCESCO 9.158
    SANTACROCE FRANK MARIO 6.982
    CARCEO CARMEN 2.956
    MILETTA COSIMA TERESA 2.149
    ZACCONE ELISABETTA 1.654
    MIGLIARESE MARIO 1.564
    GARZANITI CATERINA 704
    PRIOLO DENISE 533

    Fratelli d’Italia

    MONTUORO ANTONIO 5.241
    PIETROPAOLO FILIPPO MARIA 4.498
    FALDUTO SABATINO DETTO NUCCIO 1.928
    DE SIMONE MICHELE 1.645
    CONFORTO MAURIZIO 1.529
    MERCURIO ROSINA 1.407
    VERTERAME ANTONELLA 1.322
    BROSIO MARIA 613

    Forza Azzurri

    PARADISO TRANQUILLO 3.970
    ARCURI GIORGIO 3.305
    SCARAMUZZINO PASQUALINO 3.126
    MAURO FRANCESCO 2.382
    RUBERTO TERESA 1.139
    TESORIERE OTTAVIO 1.104
    RUBINO ROSY 840
    DE NARDO TIZIANA 650

    Udc

    ESPOSITO SINIBALDO DETTO BALDO 7.225
    SCULCO FLORA 6.440
    LEROSE GENNARO DETTO RINO 1.292
    ZANGARI MARISA 772
    CAPICOTTO PASQUALE GIUSEPPE 709
    SCALZI FILIPPO 616
    RANIERI AZZURRA RITA 481
    MERCATANTE FRANCA 89

    Noi con l’Italia

    ROSATO MICHELE 1.735
    NESCI MARIA ROSARIA 1.524
    L’ANDOLINA MASSIMO 1.364
    STANIZZI CONCETTA 1.081
    MIRARCHI TERESA ANNA DETTA TEA 753
    DE FINA ALESSIA 546
    NOCE SILVIO 124
    MIRIGLIANI FRANCESCO LIBERATO 115

    Preferenze coalizione centrosinistra

    Pd

    ALECCI ERNESTO FRANCESCO 8.727
    MAMMOLITI RAFFAELE 6.030
    IEMMA GIUSEPPINA 5.045
    GUERRIERO FABIO 4.291
    TASSONE LUIGI 4.199
    VILLELLA AQUILA 3.485
    CAIAZZA ANNAGIULIA 2.844
    CUDA GIANLUCA 2.451

    M5s

    AFFLITTO FRANCESCO 1.897
    PISANI SIMONA 1.378
    BAUSONE ALESSIA 1.369
    PANEDIGRANO NICOLINO DETTO PANE O PANI 1.366
    SANTORO DOMENICO FRANCESCO GAETANO 859
    VERO NICOLA 740
    ROCHIRA FEDERICA 704
    STRANIERI LUIGI ANTONIO 629

    Bruni presidente

    ZICCHINELLA DAVIDE 2.910
    CONSOLI DOMENICO DETTO MIMMO 2.892
    MAGLIA ANTONINO 1.307
    SIRIANNI MICHELE 1.019
    CALIGIURI MARIANNA 976
    RENNE RAFFAELA 906
    ADDESI DESIRÉE 746
    DROSI ANTONELLA 383

    Tesoro Calabria

    TANSI CARLO DETTO TANZI 1.720
    SCIDA DOMENICA ANNUNZIATA DETTA MIMMA 861
    SCERBO VITTORIO 729
    GATTO MARIA CATERINA DETTA CATERINA 545
    BARETTA IOLANDA 380
    ADONE ODDONE DETTO PINO 258
    QUATTROCCHI LUCIA 234
    EMANUELE VITTORIO 160

    Partito socialista

    CONDELLO GIUSEPPE 1.655
    MAZZEI SAVERIO 1.032
    CALOGERO MARIA DOMENICA 623
    PIPICELLI GIUSEPPE ANTONIO 487
    ROCCA ANTONIO 455
    MANNA MARIELLA 342
    BUONCORE BARBARA 250
    VILLIRILLO CATERINA 173

    Europa Verde

    AMODEO ORLANDO 447
    SISCA ALESSIA 287
    CALIGIURI ROBERTO 275
    ROMANO GIUSY ELISA 18
    CUSA PAOLO 16
    ROMANO ANTONIO 12
    CAMPANA GIUSEPPE 10
    GIGLIO PATRIZIA 0

    Partito animalista

    CERULLO VINCENZO 175
    COSENZA FRANCESCA 67
    MILIE’ GIOVANNI 42
    GUALTIERI TEODORA 40
    BARBARO PINO 5
    CAMPANA ISABELLA 5
    MORICCA NICOLA 4
    CASABURI ANNA 2

    Preferenze coalizione Luigi de Magistris

    De Magistris presidente

    LO SCHIAVO ANTONIO MARIA 2.411
    CAPELLUPO FILIPPO ANTONIO DETTO PIPPO 1.656
    PICCIONI ROSARIO 1.191
    BORRELLI LUIGI 1.092
    CALIO’ INES 1.000
    FALCONE ANNA 921
    VENNERI DALILA 650
    AMODIO NICOLE DETTA NICOL 498

    Un’altra Calabria è possibile

    LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 2.738
    SESTITO FILIPPO 1.171
    ROMBOLA’ MICHELE 1.113
    FURLANO ELISABETTA 396
    TRECCOZZI ELISABETTA 299
    ELIA CARLA 202
    TOTOLAN DANIELA 184
    ORLANDO SALVATORE 55

    Uniti con de Magistris

    ROSSETTO LORIS 552
    BENINCASA SANDRO 508
    CAMPANELLA ANTONIO 505
    PERRI MARGHERITA 378
    ALBINO FLORINDA DETTA FLO DETTA LINDA 331
    MARTINO ANGELINA ANTONIETTA DETTA ANGELA 255
    COLOSIMO ROBERTO 215
    MURABITO MARCELLA 184

    Dema

    GRILLO GIUSEPPE DETTO PINO 864
    OCCHINI EUGENIO 649
    PIRO CARLA 430
    GALLUCCI GIUSEPPE DETTO PEPPE 399
    COLACINO AMEDEO 376
    MILITI RITA MARIA DETTA RITA 352
    GALLELLO FRANCESCA 267
    POGGI CAECILIA DETTA CECILIA 49

    Calabria resistente e solidale

    LEONE CARLO ALBERTO DETTO CARLO  832
    CORSO GIOVANNA AURORA 614
    ROTELLA ANNA 500
    FRANCICA GIUSEPPE 291
    SCUTERI ILARIO DETTO LALLO 198
    RAFFAELLI MARIAGRAZIA 166
    SCOLA MARIA GRAZIA 112
    BUFFA GIUSEPPE DETTO PINO 67

    Per la Calabria con de Magistris

    STAINE SALVATORE 673
    GAROFALO MARISA 456
    AVERSA BRUNO 410
    GRAZIANO ANTONIO 322
    PASQUA ALESSANDRA 242
    IULIANO SANDRA 133
    SPADANUDA GIANCARLO 32
    ROSANO ANNAMARIA DETTA MARIA 7

    Preferenze lista Mario Oliverio

    CENSORE BRUNO DETTO BRUNELLO 1.857
    ARENA FRANCESCO 884
    EULALIO GIUSY DETTA GIUSI 561
    FARAGO’ ROSANNA 401
    GIACCO GIOVANNA 351
    FRUSTAGLI IVAN 297
    GIANNUZZI INNOCENZA 137
    ANGOTTI TEODORO 88

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