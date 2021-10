Occhiuto: “Se rendessimo gratuiti i tamponi per tutti daremmo ragione ai no vax”

“I dirigenti politici che fanno polemiche sul vaccino o sul green pass dovrebbero ricordare come stavamo messi un anno e mezzo fa. Eravamo in lockdown, e avremmo stappato spumanti se avessimo avuto un vaccino resistente contro il Covid. Troppo spesso si dimentica velocemente quello che è accaduto solo pochi mesi addietro”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e presidente eletto della Regione Calabria, intervenendo a SkyTg24.

“I tamponi devono essere gratuiti per i cittadini che per motivi di salute non possono fare il vaccino, in questi casi è giusto che sia lo Stato a farsene carico. Ma se rendessimo gratuiti i tamponi per tutti daremmo ragione ai no vax”.