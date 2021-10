Maltempo Calabria, il ciclone si rafforza e diventa uragano mediterraneo

La presenza di un vero e proprio Uragano Mediterraneo all’estremo Sud continuerà a dispensare forte maltempo con elevato rischio alluvionale proprio a causa della persistenza dei fenomeni sulle medesime regioni.

La situazione di emergenza evolverà e dopo un lunedì 25 piuttosto difficile sul fronte meteo per le estreme regioni meridionali e, in particolare, per l’area ionica della Calabria, anche la giornata di martedì 26 vedrà proseguire lo stato di emergenza sulle medesime regioni, con un parziale coinvolgimento anche del resto del Sud e di parte dei settori adriatici del Centro.È quanto si apprende da iLMeteo.it.

A rischio di forti piogge e nubifragi dunque saranno ancora una volta l’area ionica Calabrese fino a quella più orientale siciliana. Al Centro un passaggio perturbato interesserà dapprima le regioni tirreniche, per poi trasferirsi a quelle adriatiche. Le precipitazioni potrebbero risultare consistenti sul basso Lazio e sui settori adriatici.

(foto ilmeteo.it)