I cittadini di Curinga contro la realizzazione di una centrale a bio-gas

gli agriturismi: per rifornire la centrale di 70.000 tonnellate di rifiuti, saranno necessari almeno venti mezzi al giorno in media, oltre a quelli che dovrebbero trasferire all’esterno le 20.000 tonnellate di compost prodotto. Inutile dire, poi, che sia la centrale che i mezzi in transito produrrebbero evidenti molestie olfattive quotidiane. Vi è anche il problema della falda acquifera. Sotto il sito della centrale, infatti, vi è una grande estensione di falda pregiata che già fornisce acqua alle colture ed all’abitato e non può essere messa in pericolo dalla presenza dell’impianto di smaltimento. Inoltre vi è il rischio di inquinamento dei vicini corsi d’acqua fra cui il Torrente Randace che scorre adiacente al sito della centrale per gettarsi dopo poche centinaia di metri nel Mar Tirreno.

Queste e molte altre le ragioni dell’opposizione del Comitato alla Centrale di bio-gas. Il Comitato chiama a raccolta la cittadinanza di Curinga e dei centri vicini perché si faccia fronte comune nella tutela del territorio, come è già avvenuto in altri paesaggi di pregio della Calabria, che hanno impedito la realizzazione di opere pubbliche e private non in linea con l’identità estetica e con la vocazione ambientale ed economica dei luoghi. Soprattutto oggi che tanto si parla di sviluppo sostenibile e di rivoluzione green, in un contesto paesaggistico che ha già scelto la sua vocazione. Curinga ed il suo territorio devono accogliere solo iniziative imprenditoriali che siano strettamente confacenti e sinergiche a tale vocazione e le ristrutturazioni di aziende già esistenti devono andare in questa precisa direzione. Ed in ogni caso, come prevedono la Convenzione Europea del Paesaggio, il Codice dei Beni Culturali ed Ambientali e lo stesso Piano Paesistico della Regione Calabria, essendo il paesaggio un bene identitario delle comunità che vi risiedono, queste ultime deve essere coinvolte nelle decisioni che riguardano il loro territorio.