Gli auguri di buon lavoro al neo presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, di Confartigianato Imprese Calabria

“La sfida comincia adesso, la vittoria si conquisterà facendo della Calabria una regione normale. Questo è uno degli interessanti messaggi lanciati dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nell’incontro organizzato dalla nostra associazione durante la campagna elettorale. Partiamo da qui, per congratularci con il neo governatore e augurare ad Occhiuto buon lavoro: siamo già pronti a sedere al tavolo permanente che ha dichiarato di voler istituire per lavorare assieme”. E’ quanto affermano il presidente e il segretario regionale di Confartigianato Imprese Calabria, rispettivamente Roberto Matragrano e Silvano Barbalace che esprimono al presidente Roberto Occhiuto, gli auguri di buon lavoro alla guida della Regione.

“Siamo pronti a dare il nostro contributo affinché si possa realizzare quello che lo stesso Occhiuto nella nostra sede ha definito ‘sussidiarietà orizzontale’ creando davvero l’opportunità di recuperare efficienza al sistema regionale, rallentato da una burocrazia esasperata e improduttiva – scrivono ancora Matragrano e Barbalace – per capire quali sono i colli di bottiglia dell’amministrazione e come si può fare delle imprese artigiane della Calabria un volano di sviluppo per la regione. Dal confronto costante e franco possono emergere percorsi di sviluppo capaci di favorire concretamente la crescita del settore. La parola d’ordine deve essere ‘ascolto’: del territorio, delle imprese, degli uomini e le donne che tengono in piedi tradizioni e aziende con il proprio saper fare. Noi ci siamo”.