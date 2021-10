Giovani Imprenditori di Confindustria al neo Governatore: ‘Ora si mantengano le promesse’

“Maggiore attenzione alle competenze, puntare più sulla formazione dei giovani e investire le risorse sui professionisti preparati con esperienza e conoscenze specifiche”.

E’ l’appello che i giovani imprenditori calabresi rivolgono al neo Governatore della Calabria, a meno di una settimana dal voto. La speranza è che l’on. Roberto Occhiuto mantenga le tante promesse fatte in campagna elettorale. Le associazioni di categoria e nello specifico Unindustria Calabria sperano in un reale cambio di passo importante che possa dare rilancio all’economia regionale: