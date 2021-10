Giornata Mondiale della Salute Mentale sabato 16 ottobre a Girifalco

Giornata della Salute mentale, anche, a Girifalco: il 16 ottobre a partire dalle ore 16. Due le attività previste: lo screening cognitivo (per cittadini girifalcesi over 65) a cura della dott.ssa Sabrina Annamaria Curcio alle ore 16 – piano terra del Comune in via della Repubblica; la proiezione del film documentario “Uscirai Sano – Sanus Egredieris” a Palazzo Staglianò alle ore 18. Per effettuare lo screening sarà necessario telefonare al n. 0968/359952 nelle giornate di: giovedì 14 ottobre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19; venerdì 15 ottobre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19. La manifestazione nata, su iniziativa dell’assessore alla Sanità Alessia Burdino, si svolgerà con la preziosa collaborazione della Pro Loco Girifalco, dei Lions Club Lamezia Terme – Valle del Savuto e di Tele Pepè.

Per ragione organizzative l’iniziativa è stata fissata per il 16 ottobre ma la Giornata Mondiale della Salute Mentale (World Mental Health Day) si celebra, ogni anno, il 10 ottobre ed è stata istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (WFMH) e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità al fine di promuovere – tramite campagne ed attività – la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale.

Ogni anno viene portato all’attenzione un aspetto diverso relativo alla Salute Mentale; per il 2021 è stato scelto il tema “Salute Mentale in un mondo ineguale” (Mental Health in an Unequal World) perché persiste una disparità di trattamento e di qualità dell’assistenza fornita tra chi soffre di malattie mentali e chi di altre patologie.