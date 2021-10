Coldiretti Premio Oscar Green 2021: ci sarà il Procuratore dott. Nicola Gratteri

Verranno rivelati giovedì 14 ottobre p.v. dalle ore 10.30 a Curinga (CZ) in c.da Trunchi nell’agriturismo Bardari i nomi delle sei imprese under 40 che hanno vinto la 15ma edizione del Premio Oscar Green Calabria,”Giovani che sfidano il Covid”, la selezione regionale del Concorso nazionale sull’innovazione in agricoltura promosso da Coldiretti Giovani Impresa.

Sarà una giornata impegnativa ed emozionante anche perché interverrà il Procuratore della Repubblica di Catanzaro dott. Nicola Gratteri che presenterà il suo ultimo libro, Non chiamateli eroi”, scritto a quattro mani con Antonio Nicaso, una raccolta di storie di uomini delle istituzioni e semplici cittadini che si sono opposti alla mafia. Il Procuratore, ama coltivare la terra e parlerà ai e con i giovani Coldiretti, raccontando anche la sua passione di esperto agricoltore, che come spesso ha detto, “andare in campagna a lavorare dopo un duro lavoro fatto di sacrifici e rinunce è il mio momento di relax ma anche di impegno di contadino” così come, cogliendo la vocazione della Regione, più volte ha sottolineato l’importanza “di avere in Calabria più scuole e facoltà universitarie ad indirizzo agrario, ambientale e turistico”. In ognuna delle sei categorie in concorso, Impresa 5.Terra, Campagna Amica, Sostenibilità Ambientale, Fare Rete, Noi per il sociale e Creatività verrà proclamato il vincitore regionale che prenderà parte alla selezione nazionale. Sono i talenti del territorio – commenta il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto – che gareggiano con progetti imprenditoriali legati alla tradizione con uno spiccato indirizzo moderno. Realizzazioni messe in campo per “sfidare il Covid”. I progetti delle aziende partecipanti da tutta la regione evidenziano la possibilità di trasformare le difficoltà in un’opportunità. All’interno della manifestazione il produttore Antonio Morrone guiderà una degustazione di birre calabresi alla quale darà il contributo il prof. Giuseppe Caruso autore del libro “La botanica della birra”. All’importante evento parteciperanno insieme ai giovani, provenienti dalla regione, il delegato regionale Enrico Parisi, i delegati provinciali, i Presidenti e Direttori della Coldiretti della Calabria.