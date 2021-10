Berlusconi a Occhiuto: «Verrò a festeggiare con voi»

«Complimenti vivissimi, siamo tutti orgogliosi di te. Hai condotto una campagna seria ma convincente. Gli elettori della tua regione hanno premiato in te l’esperienza, la competenza e la serietà, ti hanno premiato dando un voto a te e hanno premiato anche la forza che ti esprime, cioè noi, Forza Italia». Silvio Berlusconi non ha fatto mancare il suo intervento telefonico.Il leader di Forza Italia si è collegato con il quartier generale di Roberto Occhiuto per portare le proprie congratulazioni. «Verrò sicuramente a festeggiare quando mi inviterete a farlo – ha detto ancora Berlusconi –. Dobbiamo andare avanti secondo la nostra natura di persone serie e composte, parlando delle soluzioni che si possono dare ai problemi, senza fare sterili polemiche che purtroppo anche in questa stagione sentiamo spesso fare da tutti gli altri. Grazie, ancora bravo e complimenti».