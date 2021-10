Alla Marcia della Pace anche i ragazzi del Servizio Civile del CSV Calabria Centro

di uscire dal mio “cerchio” e di fare più cose possibili”. Lorenzo sapeva già cosa avrebbe trovato alla marcia: un fiume immenso di persone che condividono i valori della pace e della solidarietà, che non si conoscono ma che è come se si fossero visti da sempre, e che senza mai fermarsi lungo il percorso alternano cori e sollevano striscioni, senza differenze di età, estrazione sociale, provenienza. “Mi è bastato osservare quello che stava accadendo attorno a me per rendermi conto di quanto sia ancora indietro dal punto di vista delle esperienze di vita – ha chiarito Lorenzo – Per uno che studia grafica come me è fondamentale frequentare luoghi d’arte come Assisi e aprirsi al mondo. Il confronto è sempre importante per crescere”.

Dello stesso tenore il commento di Rosa ed Elena di Vibo Valentia, che per la prima volta hanno incontrato di persona i loro “omologhi” di Catanzaro (con il rammarico di non aver potuto condividere la stessa esperienza con i ragazzi di Crotone): “Ci eravamo preparate per settimane assieme agli altri CSV, ma “esserci” è stata un’altra cosa. Abbiamo cercato notizie sulla marcia su internet e sui social network, ci siamo divise in gruppi di lavoro, ma ritrovarsi lì tutti insieme è andato ben oltre le aspettative. Non sei mai preparato fino in fondo a vivere emozioni di tale portata”.