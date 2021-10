Al Festival MusicAMACalabria l’eleganza e la sensualità del tango con Neri Piliu e Yanina Quiñones

Storia e sensualità di un ballo unico nel suo genere: il tango. Questa sera, alle ore 21,ad alzare il sipario del Teatro Costabile di Lamezia Terme, sarà “Noches de Buenos Aires”, con le stelle Neri Piliu, Yanina Quiñones e la Tango Rouge Company, una delle più accreditate a livello internazionale, protagonisti della terza serata organizzata di MusicAMA Calabria, ideata da Francescantonio Pollice.

«Il tango – ha detto il direttore artistico – da sempre è sinonimo di ballo passionale e travolgente che diventa anche poesia e linguaggio del corpo. Un ballo che racconta anche la storia di tanti immigrati italiani, spagnoli, tedeschi, partiti per cercare miglior fortuna in Argentina. La presenza di in questa edizione di MusicAMA Calabria di due ballerini come Neri Piliu, Yanina Quiñones con la loro compagnia ci riporteranno indietro nel tempo, regalandoci momenti di grande intensità».

“Noches de Buenos Aires” racconterà la storia del tango prima che la popolare arte sudamericana scoprisse i lustrini del palcoscenico. Partendo dagli esigui spazi delle affollate milonghe argentine, nei luoghi di incontro in cui gente senza distinzione di età si esibiva nei café e per strada. Posti in cui Carlos Gardel, Anibal Troilo, Carlos Di Sarli ed altri artisti cominciarono la loro storia e la loro carriera.

Il trasporto, la spettacolarità, la bellezza e la fluidità dei movimenti, renderanno unico ed altamente emozionante lo spettacolo messo in scena dalla coppia Piliu e Quinones. La musica e i movimenti del ballo saranno la miscela esplosiva capace di suscitare forti emozioni. A “provocare” le evoluzioni dei ballerini sarà la Tango Spleen Orchestra, una delle orchestre al vertice del panorama musicale del Tango, che coinvolgerà in modo diretto il pubblico delineando un tango fresco e moderno, con brani che accompagneranno l’ascoltatore attraverso i paesaggi della città di Buenos Aires fino ad arrivare al Tango Nuevo.

AMA Calabria si atterrà alle misure legate al contenimento del Coronavirus, accogliendo un pubblico ridotto rispetto alla consueta capienza, come da normative ministeriali. L’ingresso sarà consentito se muniti di Green Pass e sarà fino a esaurimento posti.

Per ogni informazione s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, dove è possibile acquistare on line i biglietti, e la segreteria al numero telefonico 0968. 24850 o alla mail info@amaeventi.org.