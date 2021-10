A Fortunato Varone il premio POL2021

Nel corso dell’VIII Meeting Nazionale della Polizia Locale, uno dei più grandi eventi nazionali di formazione per la Pubblica Amministrazione e la Polizia Locale, il direttore generale del Dipartimento della Protezione Civile Calabria, Fortuato Varone, ha ricevuto il premio “Pol2021” con la seguente motivazione: “Per essersi distinto nella gestione dell’emergenza Covid e della campagna vaccinale in Calabria e per aver tenuto un profilo alto e rigoroso dal punto di vista della comunicazione in un periodo particolarmente delicato”.

Durante la premiazione, svoltasi al Teatro Rendano di Cosenza, Varone ha ripercorso le tappe salienti della campagna vaccinale dal 21 febbraio 2021, data dalla quale la gestione è stata affidata alla Protezione Civile Calabria.

<<Se nei mesi di gennaio e febbraio – ha affermato Varone – erano stati somministrati solo 100 mila vaccini, da marzo a maggio siamo riusciti a raggiungere le 800 mila dosi. Le parole chiave sono state organizzazione, controllo e comunicazione. “Organizzazione” perché è stata messa in piedi una vera e propria macchina da guerra con una gestione centralizzata e un’attenta supervisione e, quindi, “Controllo” costante, per intervenire tempestivamente in caso di problematiche. E, poi, la “Comunicazione”: comunicare in modo chiaro e trasparente, all’interno dell’organizzazione ma anche e soprattutto all’esterno, ha fatto la differenza. Grazie ad una operatività h24 abbiamo risposto prontamente a tutte le richieste, ai disagi, dubbi e insicurezze. Dall’utente che chiedeva la vaccinazione a domicilio, a chi non riusciva ad effettuare la prenotazione, dai problemi legati al Green Pass a chi voleva vaccinarsi in Calabria e fare le vacanze nel nostro territorio. Perché sì, siamo state una delle prime regioni ad aprire la vaccinazione ai non residenti e ai turisti.>>

<<Siamo fieri del lavoro realizzato – ha aggiunto il direttore generale della Protezione Civile regionale – perché abbiamo dato il nostro contributo per scrivere una narrazione diversa della Calabria, fatta di professionisti, di persone preparate che hanno operato senza freni per arrestare la diffusione della pandemia. La stima e la riconoscenza delle persone sono il più bel regalo ma queste dichiarazioni testimoniano come ancora occorra fare tantissimo per cambiare i luoghi comuni nei confronti della nostra bellissima regione. Voglio ringraziare, in particolare, tutti i volontari, i dipendenti della Protezione Civile, il personale sanitario, l’Esercito, le forze dell’Ordine, la Polizia locale, perché quanto realizzato è stato frutto di uno straordinario lavoro sinergico. Continueremo su questa strada, portando avanti la mission della Protezione Civile che è quella di aiutare gli altri con spirito di abnegazione.>>