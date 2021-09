“SudInTesta”, Francesco Zaccone nominato coordinatore cittadino di Girifalco

Elisa Sestito, coordinatrice provinciale a Catanzaro del movimento politico “SudInTesta” che a livello nazionale è guidato dal suo fondatore, l’europarlamentare Andrea Caroppo del Gruppo Ppe, ha nominato Francesco Zaccone quale coordinatore cittadino di Girifalco. Elisa Sestito, nell’effettuare la nomina, è stata coadiuvata dal coordinatore regionale, Vincenzo Olivadese.

Francesco Zaccone sarà affiancato da un coordinamento comunale, in corso di definizione, e dal tesoriere Domenico Sabatino.

A Catanzaro Lido, durante la conferenza stampa di presentazione di “SudInTesta – Calabria”, alla quale erano intervenuti l’on. Andrea Caroppo e l’on. Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati nonché candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrodestra, una nutrita delegazione di Girifalco aveva presenziato alla nomina di Vincenzo Olivadese quale coordinatore regionale.

«Sono contenta – ha dichiarato Elisa Sestito – della notevole crescita di “SudInTesta” anche a Girifalco. Un gruppo forte e coeso è impegnato nel difendere le ragioni della comunità. In maniera compatta e determinata il gruppo di Girifalco sosterrà alla presidenza della Regione Calabria l’on. Roberto Occhiuto, riconoscendone doti politiche non comuni».