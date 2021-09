Settimana Nazionale della Dislessia – Gli eventi della Regione Calabria

Dal 4 al 10 ottobre 2021 si terrà la sesta edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, organizzata da AID Associazione Italiana Dislessia in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

Un appuntamento ormai consolidato, per fare luce sulla dislessia e sugli altri Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): neuro-diversità ancora poco conosciute sebbene riguardino oltre 2 milioni di cittadini italiani. Questi disturbi dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e calcolo. Non sono causati da un deficit di intelligenza, da problemi ambientali o psicologici e nemmeno da deficit sensoriali. I DSA non impediscono la realizzazione delle specifiche abilità ma richiedono tempi più lunghi e un maggior carico di attenzione: per questo motivo hanno un impatto sul percorso scolastico e lavorativo di milioni di persone, che possono compensare le proprie difficoltà attraverso strategie e strumenti adeguati al proprio stile di apprendimento. Da qui l’importanza di una settimana dedicata all’argomento.

Il titolo assegnato alla manifestazione targata 2021 è “DSA: un mondo in una mappa”: quello dei disturbi specifici dell’apprendimento è, infatti, un universo incredibilmente articolato, ricco di sfaccettature che occorre conoscere ma anche valorizzare, ad esempio attraverso le mappe concettuali, uno dei principali strumenti compensativi. Su questo fronte AID è impegnata da oltre 20 anni attraverso la realizzazione di attività di formazione, informazione, ricerca, promozione dei diritti e dell’autonomia, in un’ottica di collaborazione con tutti i soggetti coinvolti in ambito DSA.

L’impegno costante dell’Associazione nel voler garantire il diritto delle persone con DSA a realizzarsi pienamente, sotto il profilo individuale, sociale e professionale, viene ribadito durante la Settimana Nazionale della Dislessia, grazie al coinvolgimento di tutti gli operatori e i volontari AID delle 80 sezioni provinciali d’Italia. La settimana declinerà in oltre 200 eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione sui disturbi specifici dell’apprendimento, in collaborazione con istituti scolastici, amministrazioni locali, enti del terzo settore.

In particolare, il Coordinamento Calabria AID (che riunisce le sezioni AID di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria) ha organizzato una settimana di incontri gratuiti, fruibili attraverso piattaforma on line.

Lunedì 4 ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, “I DSA spiegati dal Prof. Giacomo Stella”: un incontro con lo psicologo e formatore AID Giacomo Stella, con l’obiettivo di fornire informazioni sulle caratteristiche delle persone con DSA e sulle loro potenzialità. L’incontro è aperto a tutti previa iscrizione online e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione.

Martedì 5 ottobre, “La normativa sui BES/DSA: cosa devono sapere i dirigenti scolastici”: un incontro con Viviana Rossi, dirigente scolastico e formatore AID, che intende promuovere la realizzazione di una comunità scolastica inclusiva, supportando i Dirigenti scolastici nel loro lavoro quotidiano, seguendo le normative di riferimento e proponendo soluzioni efficaci, in particolar modo legate agli studenti con DSA e BES. L’appuntamento è online, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, e si rivolge ai Dirigenti scolastici e ai referenti DSA/BES che potranno partecipare gratuitamente e ricevere un attestato di partecipazione.

Mercoledì 6 ottobre, “La dislessia e le difficoltà di linguaggio”: un incontro, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, con la logopedista e formatrice AID Stefania Chiaravalloti, durante il quale verrà approfondita la connessione che esiste tra la difficoltà di apprendimento e le difficoltà di linguaggio.

Giovedì 7 ottobre, “I DSA e il lavoro”: un incontro finalizzato all’attivazione di strategie mirate a superare gli ostacoli della vita lavorativa, attraverso suggerimenti ai giovani-adulti con DSA e al termine del quale è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. L’evento si svolge dalle ore 16.30 alle ore 18.30, e vede come relatrici Susanna Marchisi, Presidente Comitato Lavoro AID e Sara Bocchicchio, Psicologa e Psicoterapeuta, Help line adulti e lavoro AID.

Venerdì 8 ottobre, “I giovani con DSA e l’Università”: un intervento di formazione che si propone di fornire suggerimenti ai giovani con DSA per affrontare la vita universitaria, grazie al supporto di Elio Benvenuti, membro comitato DSA e lavoro AID. L’incontro on line è in programma dalle ore 16.30 alle ore 18.30, ed aperto a tutti gli interessati che si saranno iscritti.

Sabato 9 ottobre, “La mia testimonianza”: l’evento, a cura del Gruppo Giovani, è focalizzato sulla testimonianza di un ragazzo con DSA, sia in ambito scolastico che extrascolastico, ed è pensato per fornire suggerimenti sulle modalità di intervento per il potenziamento delle abilità strumentali. L’appuntamento on line è dalle ore 16.30 alle ore 18.00 ed è aperto a tutti.

· Domenica 10 ottobre 2021, “Cosa ha fatto, cosa sta facendo e cosa farà AID nella nostra regione”, ossia un “punto della situazione” sulle attività dell’associazione in tutta la Regione Calabria, alla presenza di Adelaide Laganà, coordinatrice regionale AID, e dei Presidenti di sezione: Viviana Caminiti, Annunziata Fiorillo, Silvia Lanzafame, Fabrizio Marescalco, Daniela Riommi. L’incontro on line si tiene dalle ore 16.30 alle ore 18.30, è aperto a tutti gli interessati fino a un massimo di 250 partecipanti.

La partecipazione agli eventi organizzati dal Coordinamento Calabria di AID è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione online al seguente link:

https://catanzaro.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-in-calabria

Per maggiori informazioni, consultare il sito AID, Settimana Nazionale della Dislessia 2021:

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021