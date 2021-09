Regionali, Meloni a Catanzaro per sostenere Occhiuto

C’è grande attesa per l’arrivo domani in Calabria della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che sarà in piazza a Catanzaro per un comizio per lanciare la campagna elettorale del partito per le amministrative. Appuntamento alle ore 18.30 nella storica piazza Prefettura, dove Giorgia Meloni salirà sul palco dopo gli interventi di saluto della coordinatrice regionale on. Wanda Ferro, del presidente nazionale di Gioventù Nazionale Fabio Roscani e del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Roberto Occhiuto.

Il presidente Meloni rilascerà dichiarazioni alla stampa all’arrivo, alle ore 18 in piazza Prefettura a Catanzaro, nel punto stampa allestito a ridosso del palco.

“Giorgia Meloni sarà in piazza a Catanzaro per incontrare i calabresi e spiegare idee e progetti di Fratelli d’Italia per costruire il riscatto della regione e della Nazione”, dice la coordinatrice regionale Wanda Ferro. “Una prova di grande attenzione e affetto di Giorgia Meloni verso la Calabria – aggiunge – che ci apprestiamo a governare insieme a Roberto Occhiuto con uomini e donne di valore, grazie a liste che abbiamo voluto costruire puntando su trasparenza, identità, rinnovamento e la volontà di valorizzare l’ottimo lavoro svolto dalla nostra squadra in questa difficile legislatura regionale”.