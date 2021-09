Meloni a Catanzaro: “Fatto buon lavoro, avversari in difficoltà”

“Le campagne elettorali vanno combattute raccontando ai cittadini che idea di sviluppo abbiamo per questa regione. Non mi piace fare pronostici.

Sicuramente penso che qui si sia fatto un buon lavoro e, quindi, credo che i cittadini lo riconosceranno. Vedo i nostri avversari molto in difficoltà”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Catanzaro concludendo una manifestazione elettorale a sostegno delle liste di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre e a sostegno del candidato presidente del centrodestra Roberto Occhiuto. La leader di Fratelli d’Italia ha tenuto un comizio in piazza Prefettura intervenendo dopo la coordinatrice regionale del partito Wanda Ferro e lo stesso Occhiuto.

“Si parla sempre delle presunte divisioni del centrodestra – ha aggiunto Meloni – ma mi pare che a sinistra ci siano sempre due, tre, quattro candidati presidenti e anche gente che non viene ricandidata e si candida da sola. L’unità del centrodestra qui e nel Pese non è mai stata messa in discussione poi ci sono delle fasi in cui chiaramente si discute e si litiga anche. Noi abbiamo chiesto banalmente come partito che forse più di tutti si è speso per l’unità della coalizione non foss’altro perché non abbiamo un piano B e il nostro unico possibile sistema di alleanze è il centrodestra”.

“Ci sono stati momenti – ha detto ancora Meloni – nei quali abbiamo chiesto chiarezza rispetto . La Calabria è un luogo nel quale il centrodestra complessivamente ha sempre ottenuto ottimi risultati e mi pare che si stesse facendo un ottimo lavoro prima che la povera Jole Santelli se ne andasse. Sono molto contenta del lavoro prodotto da Fdi in questa regione e ritengo che ora quel lavoro vada ripreso”. (ANSA)