Incendio distrugge appartamento a Miglierina (Cz): evacuate 6 famiglie

L’appartamento interessato dall’incendio è andato distrutto e danni strutturali si sono registrati al piano terra ed al piano soprastante dello stabile. Solo danni provocati dal fumo, invece, nelle rimanenti tre abitazioni. Al termine delle operazioni di spegnimento e dopo un’accurata verifica visiva si è proceduto in via precauzionale a interdire l’accesso all’edificio in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali. Intervenuti anche i carabinieri e il sindaco di Miglierina.