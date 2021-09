Cromology inaugura la nuova sede di CromoCampus a Catanzaro

Cromology Italia, leader di mercato nel settore delle vernici per edilizia, ha inaugurato oggi la nuova sede di CromoCampus, la scuola di formazione che organizza corsi per professionisti, a Catanzaro presso l’Ente Edile Formazione e Sicurezza Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Si tratta della terza in Italia, dopo la prima sede principale di Porcari (LU) e la seconda di Resana (TV), inaugurata lo scorso maggio.

Massimiliano Bianchi, CEO di Cromology Italia, commenta: “L’inaugurazione di questa nuova sede a Catanzaro è un grande traguardo perché ci permette di essere presenti in modo capillare sulla penisola raggiungendo un numero sempre maggiore di professionisti, offrendo loro formazione certificata. Al giorno d’oggi possedere delle certificazioni è fondamentale per dare valore alla propria professionalità e distinguersi sul mercato dalla concorrenza non qualificata.”.

L’apertura di questo nuovo centro è un ulteriore passo avanti per l’azienda toscana che in questo modo sarà presente in modo più capillare sul territorio nazionale, avvicinandosi sempre di più agli utilizzatori finali. La forza della scuola di formazione di Cromology risiede anche nelle partnership con aziende ed enti riconosciuti. Tra i partner del CromoCampus figurano l’Istituto Giordano, ente certificatore dell’esame per l’ottenimento del patentino, e Ejot, leader nel mercato dei sistemi di fissaggio per sistemi di isolamento termico a cappotto, partner per la fornitura dei tasselli e che offre anche il suo contributo nella formazione.

Non vanno dimenticate anche le partnership tecniche con aziende riconosciute a livello mondiale per le attrezzature da cantiere che permettono alla scuola di rendere disponibili materiali adeguati e di prima qualità per il professionista che si iscrive ai corsi CromoCampus, sempre nell’ottica dell’attenzione nei confronti dell’utilizzatore finale della scuola. Tra le principali quella con Storch, azienda leader nel mercato dei prodotti ed attrezzi professionali per l’imbianchino e quella con Milwaukee, azienda produttrice di strumentazioni meccaniche per i professionisti.

I programmi di formazione proposti dalla scuola si rivolgono ai rivenditori, applicatori, progettisti e tecnici-commerciali e propongono un calendario ricco di incontri formativi in aula, legati ai brand del Gruppo Cromology. L’attività didattica della scuola mette a disposizione dei professionisti del settore conoscenze ed esperienze relative alle principali problematiche e patologie della facciata e la loro risoluzione, la progettazione del colore in facciata ed in interno, oltre ai sistemi di isolamento termico a cappotto.

Grazie alla partnership con l’Istituto Giordano, all’interno di CromoCampus, è possibile seguire corsi di preparazione e sostenere successivamente gli esami per ottenere la qualifica di: Posatore Cappotti (ETICS) UNI 11716 Installatore Base, Posatore Cappotti (ETICS) UNI 11716 Installatore Caposquadra e di Pittore Edile UNI 11704. L’ottenimento di queste certificazioni, dette anche informalmente “patentini”, è fondamentale per i professionisti che intendono procurarsi maggiore fiducia da parte delle aziende produttrici e avere maggiore visibilità verso i progettisti e la direzione lavori, oltre all’inserimento nella sezione dei professionisti certificati sul sito dell’Istituto Giordano.

Oltre ai corsi, CromoCampus propone anche una ricca offerta di webinar, ovvero corsi di formazione online che permettono di usufruire dei servizi formativi anche a distanza consentendo a tutti i professionisti del settore di rimanere sempre aggiornati, ottimizzando i tempi a disposizione. Nel corso dell’anno il centro di formazione di Cromology organizza anche diversi convegni, eventi formativi rivolti ai progettisti con CFP (Crediti Formativi Professionali) organizzati direttamente con gli ordini professionali o con importanti enti e associazioni del settore e mette a disposizione strumenti professionali per agevolare l’attività dei progettisti come oggetti BIM, e-book tecnici, voci di capitolato, manuali e video tutorial.