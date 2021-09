Coldiretti Calabria: domani martedì 21 settembre incontra i candidati alla Presidenza della Regione

Proseguono gli incontri di Coldiretti Calabria con i candidati alla presidenza della Regione Calabria in occasione delle prossime elezioni regionali Coldiretti Calabria incontrerà domani martedì 21 settembre nella sede della Coldiretti Calabria a Sant’Eufemia – Lamezia Terme in Via Massimo D’Antona, i candidati secondo il seguente programma. Alle ore 9:30 Roberto Occhiuto,; alle 12:00 Mario Oliverio e alle 16:00 Luigi De Magistris. Gli incontri, ai quali interverranno dirigenti e soci, saranno coordinati dal Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto e dal direttore Francesco Cosentini. “Nel corso dell’iniziativa – annuncia il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto – Coldiretti Calabria illustrerà ai candidati un documento articolato in punti che accendono i riflettori sulle criticità, ma anche sulle potenzialità del settore. Dalla sostenibilità ambientale ed economica che, va vista come un’opportunità per le imprese,ma che richiede anche un cambio di passo, alla tutela del Made in Italy di cui il Made in Calabria è un pezzo importante, creando barriere ai cibi sintetici e alle contraffazioni fino allo stop alla distruzione del suolo agricolo.