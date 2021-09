Chiesti 8 anni di reclusione per l’assessore regionale Franco Talarico

Otto anni di reclusione sono stati chiesti a carico di Francesco Talarico, assessore regionale della Calabria al Bilancio ed alle Politiche del personale ed ex presidente del Consiglio regionale, dai pm della Dda di Catanzaro Paolo Sirleo e Veronica Calcagno nel processo con rito abbreviato denominato “Basso profilo”, in corso nell’aula bunker di Lamezia Terme ed incentrato sui presunti rapporti tra alcune cosche del crotonese con imprenditori ed esponenti della pubblica amministrazione. Talarico e’ imputato di associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso.