Santa Caterina dello Ionio (CZ) – Uno sguardo dalla Torre Sant’Antonio verso le stelle

Due serate intense quelle che si prospettano il 17 e 18 agosto a Torre Sant’Antonio.

Martedì 17 Agosto alle ore 19.30 ospiteremo il giornalista Danilo Chirico, in tournée per presentare il suo ultimo libro “Storia dell’ Antindrangheta” edito da Rubettino.

L’opposizione alla criminalità organizzata calabrese è sorta negli anni, ha radunato spinte civili ed eroismi individuali, ha sensibilizzato l’opinione pubblica e ha sostenuto la lotta, fino all’inaridimento negli ultimi anni. Il libro di Danilo Chirico ci aiuta a conoscere un fenomeno criminale che nasce in Calabria per prendere ben presto le redini di molti mercati.

Le mafie, e tra tutte prioritariamente la ’ndrangheta, dopo avere messo le mani sull’emergenza sanitaria si sta attrezzando per compiere un passo in più: e accaparrarsi i sussidi per gli operatori economici e le risorse del Recovery fund.

Martedì 17 Agosto alle ore 21 grazie alla collaborazione con alcuni esperti del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, sarà possibile osservare stelle e pianeti, direttamente dai loro potenti telescopi collocati nei nostri giardini.

Un momento adatto a grandi e meno grandi per affacciarsi verso il cielo.

La serata sarà allietata dal nostro Chef Checco che ha preparato per noi tre piatti speciali:

Parmigiana alla maniera dei Terrestri, Linguine alla Venusiana e Pesce spada alla Marziana.

La cena sarà accompagnata dai vini della Cantina Ferrocinto.

Mercoledì 18 Agosto alle ore 19.30 avremo l’occasione di conoscere e conversare con due giornalisti di eccezione, Marco Lupis dell’ Huffington Post, reporter di guerra, corrispondente da HongKong e Leonardo Panetta, corrispondente Mediaset da Bruxelles, in una serata piena di racconti e storie inedite.

L’occasione per confrontarci e interloquire con due esperti della politica e dell’economia estera e per capire di più sul Recovery Fund. In ottemperanza alle norme anti-Covid, gli incontri si svolgeranno all’aperto, osservando distanziamento e indicazioni igieniche previste.

Per l’osservazione dai telescopi sarà necessario indossare una mascherina

Tutte le iniziative sono gratuite e richiedono la conferma della partecipazione.

Per chi lo desidera è possibile prenotare la cena del nostro “Chef Checco” nei nostri giardini sul mare.

Parcheggio interno a disposizione dei nostri ospiti.

Infoline e prenotazioni 3290335432-3930773954