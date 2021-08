“Le donne dell’acqua”, domani conferenza stampa assessore Gallo

L’assessore regionale all’Agricoltura e al Welfare, Gianluca Gallo, terrà domani, 3 agosto, alle ore 10, una conferenza stampa in occasione della prima giornata della campagna nazionale “Le donne dell’acqua”, un’iniziativa che intende contribuire a valorizzare la presenza femminile nel settore idrico e in agricoltura.All’incontro, che si svolgerà nella sede dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura in Calabria (Arsac) di Cosenza, in via Popilia 20, saranno presenti il presidente regionale di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, e il direttore generale Arsac, Bruno Maiolo.Alla conferenza stampa interverranno anche responsabili e dirigenti del Tavolo nazionale dei contratti di fiume e di Donne impresa Coldiretti Calabria.