Catanzaro – Il Sellia Young Festival continua la “Sagra dell’olio d’oliva”

Il “Sellia Young Festival” – il progetto dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Zicchinella che punta a rivalutare e promuovere le peculiarità storiche, etnolinguistiche, ed enogastronomiche del con una rilettura in chiave moderna del borgo presilano – continua con un appuntamento consolidato come quello con la “Sagra dell’olio d’oliva” che si terrà martedì 17 agosto a partire dalle 18.30 nella piazza antistante la Chiesa di San Nicola.

Il cartellone della seconda giornata del “Sellia Young Festival” – che vede la direzione artistica di Paolo Bonaccorso – è ricco di appuntamenti: si parte con la presentazione del libro “L’Assedio” di Enzo Ciconte. A seguire, la cerimonia di premiazione “Ulivo d’oro” dedicato alle eccellenze calabresi, e quindi l’apertura degli stand. Alle 20.30 è prevista la parata artistica del Teatrop.

Il Teatrop è da oltre quarant’anni centro di ricerca e formazione teatrale con sede in Calabria. Nel 1976 diventa compagnia teatrale professionistica, dopo essere stata per un breve periodo collettivo e circolo culturale di studenti universitari. Dagli anni ottanta organizza il festival di teatro in strada “Teatroltre” (nel 1986 la prima edizione con artisti e gruppi nazionali e internazionali) e la rassegna di teatro per le scuole “Teatro Ragazzi” (dal 1988 in cartellone compagnie professioniste specializzate nel Teatro per l’Infanzia e la Gioventù): ormai appuntamenti stabili e punto di riferimento importante per la città e per tante compagnie. Dal 2010 “TeatrOltre” è diventato festival-vetrina di teatro ragazzi. teatrop conduce un’attività parallela organizzando laboratori, seminari, corsi d’aggiornamento, scambi culturali in Italia e in Europa. Durante la tournée nazionale di Olèe, lo spettacolo vince il Premio Ribalta 2009 “Miglior Attrice”. Nel 2013 lo spettacolo La maledizione del sud è vincitore dei premi “Miglior Attore” e “Premio Giuria” al festival “AvantiAttori!”. Le ultime produzioni di teatrop “Il Pifferaio Magico”, “Gli orti della luna”, “Pinocchio Testadura” utilizzano l’innovativa ed affascinante tecnica della sand art, nella quale la compagnia è specializzata.

Lo spettacolo di Bubbles Show Teatrop (alle 20.45), esibizione comica e micro magica di Cico Varietà (alle 21.15), Spettacolo di Sand Art Teatrop (alle 22), performance musicale del Gruppo Valentina Costa 5 Quintet (alle 22.30). Nel corso della serata è prevista l’esibizione musicale della Street Band Takabum, Giardino sonoro in continuo movimento.

“Non è stato facile quest’anno organizzare un evento così complesso per tutte le restrizioni legate alla pandemia e per le difficoltà comunque logistiche che vive un Comune di 500 abitanti – afferma il sindaco di Sellia, Davide Zicchinella -. Nonostante questo, però, siamo riusciti a mettere tutto a posto e a organizzare un evento che sarà all’altezza di quello degli anni passati: per motivi di sicurezza l’evento sarà circoscritto nell’area del Castello e della Chiesa di San Nicola, ma quest’anno presenta un’offerta artistica di altissimo livello. Viene comunemente definito sagra ma in realtà non è un evento solo enogastronomico, perché ha un grande risalto culturale: ci sono tanti eventi correlati alla sagra, a partire dalla presentazione del libro di Enzo Ciconte da parte della giornalista Maria Rita Galati al premio Olivo d’Oro dedicato dal Comune di Sellia alle eccellenze calabresi per arrivare a tutta una serie di manifestazioni che abbracciano la cultura, quindi la musica, il teatro, e l’enogastronomia, per valorizzare un piccolo Comune capace però di realizzare grandi cose”.