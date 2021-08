Coronavirus, in Calabria: 239 positivi (+85 Reggio e provincia)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.028.561 (+3.190).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 73.217 (+239) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 271 (14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 256 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.381 (10.234 guariti, 147 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 10.89 (40 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1046 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.137 (22.557 guariti, 580 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 270 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 265 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6741 (6.639 guariti, 102 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1396 (34 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1360 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.409 (23.063 guariti, 346 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 179 (3 in reparto, 1 in terapia intensiva, 175 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5613 (5521 guariti, 92 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 31 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’Asp di Crotone comunica 22 nuovi soggetti positivi di cui 1 migrante.

L’Asp di Cosenza comunica: “ 82 positivi; tra i non residenti in Regione si aggiungono 2 nuovi casi a domicilio, 8 casi a domicilio e 2 guariti, precedentemente comunicati tra i residenti”.

L’Asp di Reggio Calabria comunica 87 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione.