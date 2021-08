Coronavirus: in Calabria 238 nuovi positivi (+91 su Reggio e provincia)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1011109 (+3.373).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 72059 (+238) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 215 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 210 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10322 (10177 guariti, 145 deceduti). – Cosenza: CASI ATTIVI 977 (32 in reparto, 1 in terapia intensiva, 944 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22979 (22400 guariti, 579 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 247 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 242 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6669 (6567 guariti, 102 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1002 (27 in reparto, 2 in terapia intensiva, 973 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23297 (22952 guariti, 345 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 93 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5601 (5509 guariti, 92 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica che dei 29 soggetti positivi di oggi 1 è soggetto residente fuori regione.

L’Asp di Crotone comunica che dei 27 soggetti positivi di oggi 1 è soggetto residente fuori regione. Cinque positivi di ieri sono stati spostati nel setting fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica “Oggi un caso, in precedenza compreso tra i ricoverati residenti in regione, viene riportato tra i guariti fuori regione, in quanto è stata accertata la reale residenza; un nuovo ricovero, NON in T.I., riguarda un residente fuori regione”.