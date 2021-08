Catanzaro – Terza passeggiata turistica a Girifalco

Tanti bambini, molti adulti. Diversi i girifalcesi residenti in altre regioni. Tutti protagonisti della terza passeggiata turistica organizzata dall’amministrazione comunale, su input del consigliere comunale con delega al Turismo Delia Ielapi con la preziosa collaborazione della Pro Loco.

Guidati da Carlo Sergi (Pro Loco), i “turisti” hanno visitato tanti angoli del paese con alcune tappe speciali: il laboratorio artigianale di Rocco Vitaliano; ed ancora una tappa con la presidente dell’Associazione “Le Pacchiane”, Liberata Vonella per scoprire come si compone l’abito delle pacchiane; una fugace merenda con le signore della Belle Epoque e, poi, approfondimento con l’Archeoclub e, in particolare, con Ines Caliò.L’amministrazione comunale ha inteso rivolgere un caloroso ringraziamento alla Pro Loco, alla Prociv che ha accompagnato i più piccoli rendendo più sicuro il percorso, alla Belle Epoque, alla signora Liberata Vonella, all’Archeoclub e a tutti i partecipanti. La prossima passeggiata turistica si terrà il 26 agosto.