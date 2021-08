Catanzaro – Tarantella Power a Tiriolo chiude con Eugenio Bennato

La XVII edizione del “Tarantella Power” chiude in bellezza stasera con il concerto di entusiasmo Eugenio Bennato e Phaleg Trio, vale a dire Danilo Gatto, Antonio Critelli e Sasà Megna. Appuntamento alle 22 al parco archeologico di Gianmartino.

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid19, il governo nazionale con DL 105/2021 ha emanato una serie di norme tra cui quella relativa agli accessi a concerti in aree all’aperto. Tale norma prevede tra l’altro la registrazione dei partecipanti e l’obbligo di presentare il green pass. Per assistere agli spettacoli nel Parco Archeologico sarà obbligatorio attenersi rigorosamente alle norme anti-covid. La registrazione sarà possibile a partire dalle 19.

“Se volete conoscere un popolo dovete conoscere la sua musica” (Platone) Uno straordinario Antonio Castrignanò – assieme ai Taranta Sounds – porta sul palco del Tarantella Power la sua musica, combinando la tradizione musicale salentina nell’apertura creativa ai suoni dell’attualità contemporanea. Ad accompagnarlo i musicisti e suoi compagni di viaggio Rocco Nigro, Gianluca Longo, Luigi Marra, Giuseppe Spedicato, Maurizio Pellizzari, Gianni Gelao, Davide Chiarelli e Guglielmo Dimidri.

Racconti ed esperienze umane, personali e professionali, storie e saperi condivisi primo tra tutti con Luigi Stifani, ultimo musicista e terapeuta del tarantismo salentino, Cosimino Chiariatti, cantore di Martano, fino ad arrivare al suo particolare rapporto con il poeta contadino Cici Cafaro. Per ragioni anagrafiche e geografiche, Antonio Castrignanò è entrato a far parte della musica popolare salentina ancora adolescente prendendo parte a formazioni storiche ed esordendo negli Aramirè per poi continuare la sua formazione attraverso il Canzoniere Grecanico Salentino

ed il Canzoniere di Terra d’Otranto

. “Il suo percorso artistico, anziché confondersi con quel fenomeno che gli cresceva al fianco, ha finito per tratteggiarne gli sviluppi e segnare una svolta nell’inflazionata febbre della pizzica che ormai contagia il Salento e si dirige ben oltre i confini nazionali”. Ha iniziato ad affacciarsi sulla scena internazionale nel 2003 partecipando come tamburo solista alle esibizioni dell’Orchestra della Notte della Taranta.

Nel 2006 inizia la collaborazione con il regista Emanuele Crialese che gli affida la colonna sonora del film Nuovomondo (Golden Door) per il quale sarà candidato ai Nastri d’Argento 2007

per la migliore colonna sonora.

Nel 2010 presenta il suo primo disco da solista Mara la fatia, “un disco che scorre come un film, carico di suggestioni, e di storie. Un lavoro pregevole in cui tradizione e innovazione si sposano senza risultare mai stucchevoli e non è impresa facile in questi tempi in cui la taranta è merce da supermercato, venduta ai turisti come le danze nelle riserve indiane”. Il suo secondo disco solista, Fomenta, esce nel 2014 seguito nel 2018 da un EP, Aria Caddhipulina.

Collabora con il coreografo francese Jaen Christophe Maillot E “Les Ballets de Monte Carlo” per il concerto-spettacolo “Core Meu” in scena al Grimaldi Forum di Monaco.

Anche oggi alle 17 alle 20 nel centro storico di Tiriolo spazio all’animazione: protagonisti “I Giganti di Porto Salvo”.

Potrà essere, invece, visitata fino al 30 settembre, nella Chiesa Scala Celi la mostra degli strumenti musicali nella tradizione popolare calabrese.

“Tarantella Power” è un evento cofinanziato dalla Regione Calabria con i fondi destinati agli eventi culturali e affidato alla direzione artistica dell’Arpa, che fa parte dell’associazione temporanea di scopo costituita assieme al Comune di Tiriolo, guidato dal sindaco Domenico Greco.