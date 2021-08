Catanzaro, servizio trasporto scolastico: il 10 settembre la data di scadenza per presentare la domanda

Il settore Pubblica istruzione di Palazzo De Nobili comunica che fino a venerdì 10 settembre sarà possibile presentare le domande per il servizio di trasporto scolastico rivolto agli studenti delle scuole elementari degli istituti comprensivi Casalinuovo, Mattia Preti, Vivaldi, Don Milani e per gli studenti delle scuole medie degli istituti comprensivi Casalinuovo, Vivaldi e Mattia Preti. Le modalità per la presentazione delle domande, e gli importi dei ticket, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune al seguente link:

https://www.comune.catanzaro.it/files/Bandi/Avvisi%20vari/2021/trasportoas21-22/Avviso%20servizio%20trasporti%20AS%202021%202022.pdf.

Si fa presente che le domande pervenute oltre il 10 settembre saranno istruite nei successivi 30 giorni.

(red.)