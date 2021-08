Catanzaro – Polizia arresta 26enne per detenzione di un grosso quantitativo di sostanza stupefacente

Proseguono i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti che vedono impegnate quotidianamente le pattuglie della Sezione Volanti e che, nella serata di sabato, hanno consentito di trarre in arresto D.S. di anni 26, catanzarese, domiciliato nel quartiere Lido.

Nella serata del 14 agosto, un equipaggio della Squadra Volante, transitando dinanzi l’abitazione di D.S., pregiudicato posto agli arresti domiciliari, notava la grata della finestra, posta al piano terra, completamente aperta. L’insolito particolare induceva gli agenti a defilarsi e mantenersi alcuni minuti in osservazione, finché notavano l’arrestato domiciliare sporgersi innaturalmente, verosimilmente per buttare qualcosa.

La circostanza, alla luce del fatto che il soggetto, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, era stato già in più circostanze trovato in possesso di cospicui quantitativi di sostanza stupefacente, induceva gli agenti ad eseguire un controllo allo stesso ed una perquisizione nell’abitazione, con l’ausilio di un altro equipaggio della Squadra Volante, nel frattempo fatto confluire sul posto.

Sporgendosi dalla finestra da cui si era affacciato D.S., immediatamente gli operanti individuavano un involucro in cellophane contenente 5 panetti di verosimile sostanza stupefacente di tipo hashish.

All’esito della perquisizione domiciliare, gli Agenti rinvenivano, altresì, due involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente verosimilmente di tipo cocaina, un altro pezzo di sostanza stupefacente di tipo hashish, avvolto in un sacchetto trasparente riportante un simbolo identico a quello riportato sui 5 panetti rinvenuti all’esterno della finestra, un bilancino di precisione ancora intriso di polvere bianca e la somma di euro 210, frutto probabilmente dell’attività di spaccio.

All’esito delle analisi eseguite da operatori del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, la polvere bianca risultava essere cocaina, avente un peso complessivo lordo di grammi 43,84; i panetti risultavano essere hashish, avente un peso complessivo lordo di grammi 579,09.

D.S. è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato presso la Casa Circondariale di Siano.