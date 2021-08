Catanzaro – Alle battute finali il Concorso Letterario Calabria in Versi

Calabria Contatto ha il piacere di annunciare che l’evento conclusivo della terza edizione del Concorso Letterario Calabria in Versi si svolgerà il prossimo 18 agosto.

Si concluderà in quella sede il lungo percorso iniziato lo scorso gennaio con la pubblicazione del bando di partecipazione, di quello che è ormai diventato un appuntamento fisso del panorama culturale calabrese.

Il concorso

Le circa 130 opere in gara per la prima volta sono state distribuite in due categorie letterarie: la poesia e il racconto breve. La giuria tecnica della sezione “poesia”, composta da Doris Bellomusto (Autrice, vincitrice del concorso letterario Calabria in Versi 2020), Roberta Cricelli (Autrice, vincitrice del concorso letterario Calabria in Versi 2019), Aldina Mastroianni (Autrice e pittrice), Gianluca Pitari (Poeta e fondatore della rivista “La Masnada”) e Pasquale Rogato ( Attore della Compagnia del Teatro di MŪ) ha selezionato la decina che è stata sufficientemente votata attraverso la piattaforma online di Calabria Contatto. La somma pesata dei voti della giuria e delle preferenze popolari hanno determinato il punteggio complessivo per ciascuna opera.

La giuria tecnica costituita da Salvatore Emilio Corea (Direttore Artistico Edizione Straordinaria Soc.Coop/Scuola di Teatro Enzo Corea), Valerio De Nardo (Autore e membro del collettivo di scrittura Lou Palanca), Felice Foresta (Autore), Tyana Miryam Fasanaro (Autrice) ha invece selezionato le opere vincitrici della sezione “Racconti brevi”.

L’evento conclusivo di Calabria in Versi si terrà mercoledì 18 agosto dalle ore 18:00. La location che quest’anno ci ospiterà è il Polo Museale di Tiriolo Antica, a Tiriolo (CZ).

La serata offrirà al pubblico un caleidoscopio d’arte ed emozioni che si snoderanno tra letteratura, musica, fotografia e arti figurative. Dopo le emozionanti performance dello scorso anno, anche in questa Terza Edizione di Calabria in Versi gli artisti di Edizione Straordinaria Soc.Coop. – Compagnia del Teatro di Mù offriranno la voce e l’interpretazione alle poesie opere finaliste.

Sarà invece una novità di grandissimo spessore il contributo musicale alla serata del Duo Jazz, composto da Francesco Miniaci e Massimiliano Rogato.

Il fulcro della serata sarà costituito della consegna delle opere degli artisti Giuseppe Nisticò ed Enrico Carnevale ai primi tre classificati delle sezioni del Concorso. Saranno inoltre consegnate le pergamene agli autori delle opere giunte in finale.

Il Booklet e l’esposizione fotografica

Durante l’evento verrà presentato il booklet di Calabria in Versi 2021. Il volume raccoglie i migliori componimenti in gara e una raccolta fotografica selezionata da Anna Maria Nanci. Tali fotografie saranno inoltre le protagoniste della mostra allestita in occasione dell’evento conclusivo.

Un appuntamento da non perdere

L’appuntamento per l’evento finale del Concorso Letterario Calabria in Versi 2021 è mercoledì 18 agosto, dalle ore 18:00, presso il Polo Museale di Tiriolo Antica, a Tiriolo (CZ).

L’Associazione Culturale Calabria Contatto esprime un sincero ringraziamento alla società Santise Srl, per aver sostenuto Calabria in Versi 2021. Soprattutto in periodi non certo semplici, l’apporto e il sostegno alle iniziative culturali è segno di sensibilità e attenzione nei confronti di un intero territorio.