Catanzaro – A tu per tu con Maurizio Senese, numero uno della EsseEmme Musica

di Vittorio Pio – 27 anni di esperienza, un’azienda che organizza grandi eventi in Calabria con oltre 100 collaboratori, 130.000 (paganti ci tiene a precisare), fatti registrare negli spettacoli sotto le insegne della Summer Arena, suo marchio personale, prima del nefasto Covid.

25 spettacoli previsti da qui alla fine di questa tormentata estate che comunque segna il rilancio delle attività dal vivo. Sono i numeri della EsseEmme Musica di Maurizio Senese, promoter catanzarese che ha voluto così rilanciare la sua attività imprenditoriale.

“Questo è un mestiere in cui non ci si può improvvisare- precisa mentre al parco di Scolacium un monumentale Francesco De Gregori sta per completare il soundcheck della sua seconda data sold out in Calabria- mi sono strutturato come azienda con un gruppo di persone entusiaste e motivate, di cui fanno parte anche i miei figli Andrea ed Edy. Quando la sera sta per iniziare uno spettacolo sono tranquillo che ognuna delle persone a cui ho delegato il suo compito lo avrà espletato per bene, concedo la massima fiducia ed assegno ad ognuno un compito preciso, ma guai a sbagliare o ad invadere le responsabilità altrui: in EsseEmme Musica vige il principio per cui valgono regole strette ma ampia libertà al loro interno.

Ci troviamo nel maestoso scenario di Scolacium, una cornice più che mai ideale per ospitare questo tipo di eventi, prima del Covid invece aveva fatto base a Soverato: per quale motivo ha deciso di spostarsi?

Purtroppo le normative vigenti quest’anno riguardo al Covid mi hanno impedito di pensare ad un allestimento della Summer Arena a Soverato, una struttura molto costosta a cui ho dovuto badare io, visto che la Regione in cui vivo non mi ha mai concesso la disponibilità di uno spazio in cui pensare a dei grossi eventi. Visto che il rapporto costi\benefici sarebbe stato gravemente sproporzionato e senza poter contare su alcun contributo, ho ceduto rapidamente alla disponibilità del Comune di Roccella Jonica, che negli ultimi anni mi aveva già cercato, per fare i miei spettacoli nello splendido scenario dell’Anfiteatro al Castello. Ringrazio l’amministrazione guidata dal Sindaco Vittorio Zito, una squadra giovane che ha voglia di fare: gli spettacoli per il Roccella Summer Fest da 5 sono passati a 9, vista la doppia replica del concerto di Max Pezzali. Penso ci siano tutti i presupposti perché questa alleanza possa andare avanti nel tempo, accrescendo sempre di più il suo valore. Io prometto di organizzare spettacoli di cartello, che riscuotono l’interesse della gente, facendo veicolare il nome del Comune che ci ospita su tutta la stampa nazionale, con ricadute di ogni tipo. Qui al Parco archeologico di Scolacium invece ho piazzato solo un paio di spot di cui sono comunque molto fiero.

Ci troviamo a poca distanza da Catanzaro, tua città natale e capoluogo di regione: qualche anno fa era la tappa obbligata per i grandi eventi…

Adesso invece no. Resta la città dove vivo ed in cui ho fissato la mia sede principale. Per incompetenze di vario tipo si è assistito al declino delle varie strutture presenti nel suo comprensorio: penso al palazzetto dello sport come al teatro, mentre l’ex area Magna Grecia dopo vari stenti, ha proprio cambiato la destinazione d’uso. Ho delle idee che potrebbero rivelarsi valide, ma non mi piego ai giochi politici da cui sono rimasto volutamente fuori da ormai molti anni. Non mi svendo per una risma di biglietti omaggio. Mi sono ripromesso di farne a meno per tutta la mia vita professionale: so come si lavora e non mi tiro indietro quando c’e’ da farlo seriamente. Non voglio e non cerco favori, chi viene da me sa che deve pagare per entrare, a meno che non sia un mio invitato.

Come si è innescato il suo sogno di organizzare gli spettacoli?

Lavoro con passione, sono in contatto con i principali promoter nazionali di cui sono spesso il referente unico territoriale. Ho avuto caparbietà e fortuna ma ho anche saputo costruire uno staff di persone serie che hanno creduto in questo progetto, impegnandosi ad ogni tappa, sera dopo sera. Mi sono formato con Ruggero Pegna, un grande professionista ed antesignano del settore: quello che deteneva praticamente la gestione di tutto lo spettacolo in Calabria. Era un mondo che mi affascinava e che ho voluto studiare bene prima di lanciarmi da solo, perché bisogna sapere anche saper scegliere gli spettacoli che arrivano al cuore degli spettatori. Gli sono riconoscente ma il lavoro oggi è cambiato e le dinamiche sono altre. Personalmente non aspetto le elemosine degli amministratori per organizzare le mie stagioni: non ci pagherei neanche la Siae con quello che mi potrebbero dare, sempre se dovesse arrivare. Ma sono solo noie, preferisco reggermi sulle mie gambe.

Ci troviamo anche a poche settimane dalle elezioni regionali, qual’è il tuo auspicio?

La Calabria è una terra bellissima e sorprendente per la varietà dei suoi scenari, potrebbe vivere agevolmente ed esclusivamente di turismo e cultura, ma purtroppo mancano degli elementi validi che la possano guidare senza cadere negli abituali tranelli della politica, magari puntando proprio agli spettacoli come punto di congiunzione rispetto alle caratteristiche naturali del nostro territorio. Fino adesso siamo stati per così dire “sfortunati”, in realtà potremmo parlare per giorni e giorni dei motivi “altri”: dal canto mio con la mia azienda, per esempio proprio a Soverato, ho fatto certamente promozione culturale ed artistica, con oggettive ricadute commerciali ed economiche.

Qual’è stata la tua più grande soddisfazione legata al mestiere e cosa ti auguri di centrare nel prossimo futuro?

Certamente quella di avere ideato la Summer Arena con il mio team: è un marchio nostro che potrebbe essere riproposto ovunque. Siamo partiti da Soverato ma si tratta di un progetto forte: in quattro anni abbiamo fatto ben 130.000 spettatori paganti e non semplicemente presenti, con il 60 x 100 degli intervenuti che sono arrivati da fuori regione. Guardando avanti sarei contento non tanto di organizzare l’ennesimo grande evento in Calabria, perché a quello ci arrivo lo stesso con passione e volontà, piuttosto di avere un denominatore comune nella filiera che dovrebbe partire da chi ci amministra a chi invece organizza e realizza il grande evento. Per il momento quest’asse immaginario con politici e dirigenti ha rappresentato davvero un’utopia: molti dei finanziamenti sono stati sprecati in malo modo e non hanno portato alcun riscontro pratico. Per il futuro non so, ci vorrebbe una volontà feroce di uscire da queste secche per rovesciare il nostro destino.